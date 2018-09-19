MHP Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'dan Gaziler günü kutlaması

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, yayımladığı mesaj ile Gaziler Günü'nü kutladı.

Taşdoğan, mesajında, "Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle taçlanmasından sonra 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık sebebi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanı layık görülüyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilen bu unvan sonrası 19 Eylül tarihini biz Gazilik Günü olarak kutluyoruz. Sevdası vatan, sevdası bayrak olan her Türk, iki mertebenin hayalini kurar. Hiç şüphe yok ki bu mertebelerden biri Şehitlik, bir diğeri Gaziliktir. Şehidi Gazisinden çok olan memleketimiz Gaziantep bu ifadenin ispatıdır. Evladını bu uğurda yetiştiren ana, evladını yolcularken son nasihatini veren baba, evladına yürekten haykırır “Vatan Sağ Olsun” diye. Bu anlayışı dünyanın hiçbir toplumunda, hiçbir dünyalık zihniyetle izah etmemiz mümkün değildir. Bunu yaşam biçimi haline getiren hemşehrilerimiz ve sevdalısı olduğumuz Antep'imiz Gazilik unvanını fazlasıyla hak etmiştir. Vatan uğruna mücadele etmiş olan askerlerimizi ve polislerimizi minnetle yad ediyor, tarihimizin şeref levhasına ismini yazdırmış olan Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazi şehrimiz de dahil olmak üzere, tüm gazilerimizin, Gaziler gününü kutluyorum. Minnet ve şükranla önlerinde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı.