MHP Milletvekili Taşdoğan'dan 2018-2019 eğitim öğretim yılı mesajı

Milletvekili Taşdoğan, mesajında "Tasarrufu cehaletin elinden alıp, ilmin ve irfanın hâkimiyetine verme gayesi güden eğitim camiamızı yakından takip ediyoruz. Biliyoruz ki, maddesi ile de manası ile de mukaddesatın gölgesine sığınmış bir nesil, toplumumuzun daha müreffeh bir seviyeye çıkmasını sağlayacaktır. Tarih şuuru kazanmış, milli ve manevi terbiye ile yoğrulmuş her fert, kültür ve ilim davamızın parlayan yıldızıdır. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri doğru bir istikamete yönlendiren öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden bir dinin; bu ilmin aktarıcısı, yönlendiricisi olan öğretmenleri de kutsal sayması kadar doğal bir sonuç olamaz. Hocaya hürmet Türk'ün öz töresidir. “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.” diyen Hz. Ali, bu hikmetli sözüyle toplumların kurtuluş reçetesini sunmuştur. Talebe olmak ruhun şuurlu, kontrollü, düzenli bir seviyeye çıkmasıdır. Yani ruh terbiyesi asıl amaç, akademik bilgi bunun neticesidir. O vakit diyoruz ki, her yavrumuz, her gencimiz evvela kendi insani değer ölçülerimizi öğrenmeli, hayatına tatbik etmelidir. İlla ki, ilmi/teknolojiyi yakından takip edecek; illa ki, dünyada neler olup bitiyor en ufak teferruatına kadar bilecektir. Devir, uzay devridir. Hedef ve hayaller yüksek olacaktır. Türk çocuğu, 'El Mars'a gidiyorsa ben daha uzağa giderim' iddiasında olmalıdır. Çünkü bu güç ve kudret ecdadının tarihinde yazılıdır. Bu sebepler neticesinde eğitim ve öğretimin bir ülkenin ana meselesi olduğunu kabul ediyoruz. Tüm anne ve babalardan evlatlarına yardımcı olmaları hususunda ricada bulunuyorum. Servis şoförü arkadaşlardan kendilerine emanet edilen öğrencilerimizi sağ salim evlerine teslim etmeleri konusunda daha dikkatli olmalarını diliyorum. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve tüm halkımıza hayırlı olsun. Allah'tan kazasız belasız bir yıl geçirmemiz için yardım talep ediyorum" ifadelerini kullandı.