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02 Ağustos 2018 12:03

MHP Milletvekili Taşdoğan’dan ABD’nin yaptırım kararına sert tepki

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, ABD’nin yaptırım kararına sert tepki gösterdi.

MHP Milletvekili Taşdoğan’dan ABD’nin yaptırım kararına sert tepki

02 Ağustos 2018 12:03


MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, ABD’nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi. Taşdoğan, "Yaptırım gerekiyor ise Amerika’ya yapılmalıdır. Ama rahibini de çok seviyorsa soğuk savaş döneminde olduğu gibi casusların ve suçluların değişimi olmuştu. Bunun gibi bir değişimi devletimiz düşünebilir” dedi.



“ABD bomba yağdırma talimatı vereni iade etmelidir”


Milletvekili Taşdoğan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iade edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Amerikan yetkilileri galiba bir Türkü tehdit etmenin ne demek olduğunu bilmiyorlar. Dahası bir Gaziantepliyi tehdit etmenin ne demek olduğunu bilmiyorlar. Bunlar boş laflardır. Amerika bizim tepemize bomba yağdırma talimatını verenleri saklamayı, korumayı ve muhafaza etmeyi bırakmalıdır. O şahsı iade etmelidir" diye konuştu.


Öte yandan Gaziantep’te gazetecilerle bir araya gelen Taşdoğan, fıstık hırsızlıklarına ilişkin tedbir alınması gerektiğini vurguladı.




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