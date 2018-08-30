MHP Milletvekili Taşdogan’dan Zafer Bayramı kutlamasımesajı

Milletvekili Taşdoğan’ın mesajında, "Batının, Türk’ün son yongası Anadolu’yu işgal etme arzusuna dur noktasıdır 30 Ağustos 1922. 1683’te Viyana kapılarında başlayan geri çekilmenin verdiği Batı Şımarıklığına dur dendiği, bir şamarla hadlerinin bildirildiği gündür 30 Ağustos 1922. ’Korkma! /Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak/Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak’ mısralarının ’Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır’ düsturuyla harekete geçtiği, ’Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir ileri’ emriyle İzmir’e selam durulduğu gündür 30 Ağustos 1922. Selam Olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, selam olsun sırtında mermi taşıyan analarımıza. Selam olsun canından aziz bildiği vatan toprağı için cepheden cepheye koşan Mehmetlere. Selam ve dua ile Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.