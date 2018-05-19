MHP’de 14 kişilik listeye giremeyen aday adaylarıyla toplantı yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep il binasında Başkan Muzaffer Çelik önderliğinde yapılan toplantıda bütün aday adayları, aday belirleme süreçlerinin Milliyetçi Hareket Partisi Genel merkezinin uhdesinde olduğu ve her partide sürecin böyle işlediği konusunda ortak değerlendirmede bulundular. Milliyetçi Hareket Partisine gönülden bağlı olmak adaylık sürecinin sonucuna bakmadan sonuna kadar destek olmayı ve mücadele etmeyi gerektirir fikrinde birleşen aday adayları, parti teşkilatlarının vereceği her türlü göreve hazır olduklarını bildirdiler. Toplantıda konuşan MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, "Bütün aday adaylarına MHP’ye gösterdikleri teveccüh için, aday belirleme sürecindeki vakar ve feraset için teşekkür ediyor, seçim süreci boyunca herkesi aday gibi kabul ederek hep beraber MHP’yi başarıya ulaştıracağımıza inanıyorum’ dedi.