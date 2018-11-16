MHP'de başvurular başladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanlığı'nda görevli bazı yöneticiler MHP Genel Merkezi'ne giderek Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği Aday Adaylığı başvurularını yaptılar. İstifalarını ise MHP'de Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın onayı ile gerçekleştirdi.

Yerel Yönetimlerde görev almak isteyenler için MHP'de başvuru süreci başlarken, Gaziantep'ten de istifalar gelmeye başladı. MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik ile birlikte MHP Genel Merkezi'ne giden İl Başkan Yardımcısı Ökkeş Şentürk, İl Başkan Yardımcısı Veysel Tatu, İl Sekreteri Rıdvan Küççük, Nurdağı İlçe Başkanı Orhan Yılmaz ve Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Seydi Yılmaz istifalarını sundu. MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın da istifaları kabul ederek aday adaylarına başarılar diledi. Ardından MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik ve başvurularını yapan aday adayları MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyarette MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik, Dr. Devlet Bahçeli'ye Gaziantep'in durumu hakkında bilgiler vererek çalışmalarından bahsetti.

Atay ve Taşdoğan'a da ziyaret

MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik ve beraberindeki aday adayları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek MHP Gaziantep Milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay'ı makamlarında ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyet duyan her iki milletvekili de aday adaylarına başarılar diledi. MHP Gaziantep İl Başkanlığı'nın tüm çalışmalarının ise destekçisi olduklarını vurguladılar.

Kim, nereye başvuru yaptı

Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği Aday Adaylığı başvurularını gerçekleştirmek için MHP Genel Merkezi'ne giden yöneticiler başvurularını tamamladı. İl Başkan Yardımcılığı görevlerinden istifa eden Ökkeş Şentürk İslahiye Belediye Başkan Aday Adaylığı'na, Veysel Talu ise Araban Belediye Başkan Aday Adaylığı'na, İl Sekreteri Rıdvan Şehitkamil Meclis Üyesi Aday Adaylığı'na, Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Seydi Yılmaz Karkamış Belediye Başkan Aday Adaylığı'na ve Nurdağı İlçe Başkanı Orhan Yılmaz Nurdağı Belediye Başkan Aday Adaylığına başvurularını yaptı.

Önümüzdeki günlerde ise İstifa etmelerinden dolayı koltukları boşalan İl Başkan Yardımcıları, İl sekreteri ve İlçe Başkanlarının yerine yeni isimlerin belirlenmesi bekleniyor.