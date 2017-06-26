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26 Haziran 2017 12:54

MHP’de bayramlaşma töreni

MHP Gaziantep İl Başkanlığında partililerle bayramlaşma töreni yapıldı.

MHP’de bayramlaşma töreni

26 Haziran 2017 12:54


MHP Gaziantep İl Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla Gaziantep il binasında düzenlenen bayramlaşma törenine çok sayıda partili katıldı.


Ramazan bayramının birlik beraberlik ve kardeşlik ruhu olduğunu belirten MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan,“ Bayram dayanışmadır, Bayram bir arada olmaktır. Bu duygular içerisinde Yüce Türk milletinin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın zulüm altında inleyen Türk ve islam dünyasına barış, huzur ve istikrar getirmesini Cenabı Allahtan niyaz ederim“ şeklinde konuştu.




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