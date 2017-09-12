MHP’den darbe değerlendirmesi

Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, sıkı yönetimin üzerinden 37 yıl geçmesine rağmen acıların halen tazeliğini koruduğunu belirterek, "12 Eylül Türk tarihinin en karanlık sayfalarından biridir" dedi.

MHP İl Başkanı Muhittin Taşdığan, 12 Eylül 1980 yılında TSK’nın ülke yönetimine el koyarak ilan ettiği sıkıyönetimin üzerinden 37 yıl geçmesine rağmen acıların tazeliğini koruduğunu ifade etti. Darbenin tarihe kara leke olarak geçtiğini belirten Taşdoğan, “12 Eylül Türk Tarinin en karanlık sayfalarından biridir. 9 fidanı darağacına götüren sürecin başlangıcı olan 12 Eylül, ülkücülerde çok derin yaralar açmıştır. Tamir edilmesinin mümkün olmadığı bu yaraların acısı hala taze. Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in ve yüzlerce dava arkadaşımızın yargılandığı bu kara günde, idam sehpalarını tekmeleye tekmeleye aşmış bir hareketin kutlu mensuplarını rahmet ve şükranla anıyorum. 12 Eylül askeri darbesinde yargılanarak idam cezasına çarptırılan, Mustafa Pehlivanoğlu, Ahmet Kerse, Ali Bülent Okan, Cengiz Baktemur, Cevdet Kararataş, Fikri Arıkan, Halil Esendağ, İsmet Şahin, Selçuk Duracık başta olmak üzere şehadet şerbetini içmiş 5 bin ülkücüyü rahmetle minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. 12 Eylül darbesinde saklanacak delik arayanlar 15 Temmuz gecesi de saklanarak gerçek yüzlerini göstermiştir. Ülkücü irade söz konusu devletin bekası olduğu sürece hiçbir kavgadan hiçbir cezadan kaçmamış ve sırf bu yüzden işkence görmüş çile çekmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra Türk Milliyetçiliğini yargılamaya ve sorgulamaya başlayanlar 12 Eylül darbesi ile milliyetçilerden intikam almaya çalışmıştır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in de aralarında bulunduğu 220 ülkücünün idamı istenmiştir. Hayali suçlamalarla tabutluklarda işkence görmüş ülkücüler İlahi Kelimetullah davasının sancağını elinden düşürmemiş düşürmeyecektir. Yüce Allah böyle karanlık günleri ülkemize bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.