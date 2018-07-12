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12 Temmuz 2018 14:10

MHP’den Fettahlıoğlu ailesine taziye ziyareti

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin amcasının oğlu olan ve geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden 79 yaşındaki Yusuf Fettahlıoğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

MHP’den Fettahlıoğlu ailesine taziye ziyareti

12 Temmuz 2018 14:10

MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin amcasının oğlu olan ve geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden 79 yaşındaki Yusuf Fettahlıoğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin amcasının oğlu olan ve milliyetçi, ülkücü camianın emektar isimlerinden 79 yaşındaki Yusuf Fettahlıoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede vefat eden Mersin’deki hastanede vefat etmişti. Fettahlıoğlu, Yusuf Fettahlıoğlu’nun cenazesi Gaziantep’in İslahiye ilçe merkezindeki Dervişiye Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazını müteakiben Hasanbeylideki aile kabristanlığında defnedilmişti.


MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik ve çok sayıda teşkilat üyesi, MHP Gaziantep 27. Dönem Milletvekili Adayı olan Mesut Fettahlıoğlu’nun acısını paylaşmak üzere islahiye’de yaşayan Fettahlıoğlu’nun ailesini ziyaret etti. Aileye taziyede bulunan Çelik ve beraberindekiler, Yusuf Fettahlıoğlu için dualar etti.


Çelik ve beraberindekiler, taziye ziyaretinin ardından ise MHP İslahiye ve Nurdağı İlçe teşkilatlarını ziyaret etti.




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