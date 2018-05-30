MHP’den Gaziantep Ticaret Odası’na ziyaret

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, bütün partilere eşit mesafede olduklarını söyledi. Seçim öncesi Odayı ziyaret eden parti temsilcilerinin projelerini dinlediklerini anlatan GTO Başkanı Yıldırım, seçimin birlik ve beraberlik havasında gerçekleşmesini temenni ettiklerini ifade etti.

MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik ise ziyareti kabul ettikleri için GTO yönetimine teşekkür ederek, ekonomiden en çok etkilenen kesimle bir arada olduklarını ve bunun çözümü için gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi. Çelik, ekonomi güven endekslerinde toparlanmanın ise 24 Haziran seçimleri sonrası görüleceğini de sözlerine ekledi.

MHP Milletvekili Adayı Uzm. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan da seçim beyannamelerinin yayınlandığını ve bu beyannamede her kesimin düşünülerek yapıldığını ifade etti. Taşdoğan, "Yeni sisteme geçiyoruz. Bu sistemden sonra özellikle yatırımlar daha hızlanacak. Milletin refah seviyesi, huzuru artacak, siyasette daha cesur adımlar atılacak" diye konuştu.

"Türkiye süper güç olacak"

Seçim beyannamesi ve Cumhur İttifakı’ndan bahseden Taşdoğan, "2023’te, büyükşehirleri kapsayacak şekilde yüz il, bin ilçeden oluşan bir idari sistemle, ekonomide yerli ve milli diriliş sayesinde, siyasette birlik ve dayanışma ruhunun ayağa kalkışıyla Türkiye bölgesinde süper güç, küresel düzeyde de sözü dinlenen bir ülke seviyesine mutlaka ulaşacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin TBMM’de etkin konumda olması, bir yandan yürütmenin adalet ve hakkaniyet anlayışı içinde denetlenmesini, diğer yandan da ekonomik ve sosyal politikalara yön vermesini sağlayacaktır. Bu sebeple Cumhur İttifakı ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Birlik ve beraberlik anlamı taşımaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde gerçekleşmesi için mücadele edeceğimiz söz ve vaatlerimizi ise Bilge Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli tek tek sıralamıştır. Bu söz ve vaatlerimizde her kesim ayrı ayrı düşünülmüş ve herkesi kapsayacak güzel şeyler olması için çaba gösterilmiştir. MHP Türk milletine her zaman sözünü tutmuştur. Bundan sonrada tutmaya devam edecektir" dedi.

Ziyaret sonunda MHP heyeti, GTO üyelerinin sorularını cevapladı.