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24 Aralık 2017 10:32

MHP’den "Kurtuluş" mesajı

MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Savunmasının 96, yıl dönümünü kutlayarak, "Kendi göbeğimizi kendimizin kestiği 11 aylık muhasara göğüs gerdiğimiz yerdin Gaziantep Savunması" ifadelerini kullandı.

MHP’den

24 Aralık 2017 10:32


MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, yayımladığı mesajda Gaziantep’in 96. kurtuluş yıldönümünü kutlayarak, "Bugün Gaziantep Savunmasının 96. Yıldönümünü gururla yâd ediyoruz. Tarihin her sayfasına zaferleri bir tespih tanesi gibi dizmiş olan Türk Milleti, hiç şüphe yok ki o zaferler içerisinde, taçlandırılan mücadeleler silsilesinde Gaziantep Savunmasını başköşeye oturtacaktır. Kendi göbeğimizi kendimizin kestiği, 11 aylık muhasaraya göğüs gerdiğimiz yerdir Gaziantep Savunması. Sade bizlerin değil mücadele ettiğimiz düşmanın da hayranlıkla izleyip kendi tarih kitaplarında gıptayla bahsettikleri husustur Gaziantep Savunması. Teslim olurken dahi, bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek şartının anlaşma maddesine konduğu yerdir Gaziantep Savunması. Bilinenin yanında adı kaybolmuş kahramanlarıyla 6317 rakamının bugün dahi yürek sızlattığı, bir o kadar da gurur kaynağıdır Gaziantep Savunması" ifadelerini kullandı.


Kurtuluş savaşındaki şehitleri ve gazileri de rahmetle andığını belirten Taşdoğan’ın mesajında, "Tarih bize aynadır, geleceğimizi onunla şekillendirecek, geleceğimize onunla yön vereceğiz. Bugün unutmadık, unutturmayacağız diyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadeleri de yer aldı.




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