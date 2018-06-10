Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 12:59

MHP’den Nurdağı’nda gövde gösterisi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde MHP’li milletvekilleri adayları onlarca araçlık konvoy ile ilçeye girerek, adeta gövde gösterisi yaqtıMilliyetçi Hareket Partisi Gaziantep 1.

MHP’den Nurdağı’nda gövde gösterisi

10 Haziran 2018 12:59

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde MHP’li milletvekilleri adayları onlarca araçlık konvoy ile ilçeye girerek, adeta gövde gösterisi yaqtı


Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep 1. sıra Milletvekili Adayı Yrd. Doç Dr. Ali Muhittin Taşdoğan ve 5. Sıra milletvekili adayı Serdar Çelik MHP Nurdağı İlçe Teşkilatı ile birlikte memleketi Nurdağı’nda seçim gezilerini başlattı. Program nedeniyle MHP bayrakları ile donatılmış onlarca araç ile ilçeye giren Milletvekili Adayı muhittin Taşdoğan, esnaf ve vatandaşların da yoğun ilgisini gördü. İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Taşdoğan, hemşehrileri ile sohbet edip, sorunlarını dinledi. Taşdoğan ve Çelik, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı’nda Recep Tayyip Erdoğan’a milletvekilliğinde ise MHP’ye oy verilmesini istedi.


Taydoğan, ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğine de dikkat çekerek, 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı. Bölge halkı ise Taşdoğan’a kendi evlatlarından farklı görmediklerini söyleyerek, 24 Haziran seçimlerinde rekor bir oyla destek vereceklerini kaydetti.


Adaylar gerçekleşen esnaf ziyaretinin ardından Nurdağı teşkilatı ve vatandaşlarla iftar yemeğinde buluştular.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç