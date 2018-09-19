MHP'den yerel seçimlerde ittifak değerlendirmesi

Ali Muhittin Taşdoğan, yerel seçimler için AK Parti ile süren ittifak görüşmeleriyle ilgili değerlendirmede bulunarak, "Hareket noktamız 7 Ağustos Yenikapı'da yakaladığımız milli birlik ve beraberlik ruhudur" dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nü ziyaretinde, yerel seçimler için ittifak konusunu değerlendirdi. Cumhur İttifakı'nı ve 7 Ağustos'ta Yenikapı'da yakalanan birlik ve beraberlik ruhunu hatırlatan Milletvekili Taşdoğan, MHP'nin o tarihten bugüne kadar bu ruha sadık olarak hareket ettiğini kaydetti.

Yerel seçimlerdeki ittifaka ise MHP ve AK Parti'nin yetkili organları ile genel başkanlarının karar vereceğini anlatan Taşdoğan, "7 Ağustos tarihinde Yenikapı'da yakaladığımız ve ismine 'Yenikapi ruhu' dediğimiz milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde çözüm arayacağımız, devletimizin bekası için mücadele edeceğimiz bir ruh oluşmuştur. bu ruhun oluştuğu günden bugüne Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu ruha sadık olarak hareket ediyoruz. İlk olarak darbeleri doğuran anayasadaki hükümet sistemimizde bir değişiklik yapmak gerekiyordu, bununla ilgili bir çalışmayı yaptık. Ve biliyorsunuz 16 Nisan'da 'evet hayır' referandumuyla halkoyuna sunduğumuz seçim ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Bu bir aşamaydı arkasından da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kurum ve kuruluşlarla oturup yerleşebilmesi için Cumhur İttifakı'nı kurduk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurum ve kuruluşlarıyla oturuncaya kadar, yerleşinceye kadar kökleşinceye kadar Milliyetçi Hareket Partisi olarak destekçisi olacağız. Ruhun devam etmesi noktasında ise hem Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Bey hem de Cumhurbaşkanının açıklamaları neticesinde, halkımızın da talebi doğrultusunda bu birlikteliğin devam etmesi gerektiğine dair bir kanaat oluşmuştur. Bu nasıl olacak, nasıl şekillenecek, olacak mı, olmayacak mı, buna hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yetkili organları hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin yetkili organları karar verecek. Genel başkanlar kendi aralarında kararlarını verecekler. Şekilleri oluşacak veya oluşmayacak. Onu zaman içerisinde göreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak hareket noktamız 7 Ağustos Yenikapı'da yakaladığımız milli birlik ve beraberlik ruhudur" diye konuştu.