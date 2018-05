MHP’li aday adayından sandık değerlendirmesi

Seçim gezilerini sürdüren MHP Gaziantep Milletvekili Aday Adayı Mezine Sırakaya, "Sandıktan ezici bir üstünlükle Cumhur İttifakı çıkacaktır" dedi.

İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden MHP Gaziantep Milletvekili Aday Adayı Mezine Sırakaya, 24 Haziran’da halkın Cumhur İttifakı’na teveccüh göstereceğini belirterek, "Cumhur İttifakı olarak milletin aklı diyerek yola çıktık, o yüzden sandıkta ezici bir üstünlükle Cumhur İttifakı çıkacaktır. Ben şimdiden halkımıza teşekkür ediyorum. Milletvekilliği sayısında da ittifak etkisiyle iyi bir sayı yakalayıp daha fazla olacağımızı düşünüyorum. Milletimizin Devlet Bahçeli’ye ve MHP’ye olan sevgisinden dolayı MHP, Türkiye’nin sibobu konumdadır ve bu durum oy oranımızda da milletvekili sayımızda da artışa neden olacaktır" şeklinde konuştu.

"Gaziantep’in sesi olma arzusundayım”

Gaziantep’e hizmet etmek istediğini belirten Sırakaya, "25. ve 26. Dönem MHP Gaziantep milletvekili adayıydım. Nasip olursa 27. Dönem seçimlerinde de Gaziantep’in sesi olma arzusundayım. İnşallah liderimiz Devlet Bahçeli’nin teveccühü ve halkımızın iradesi ile bu görev bize hasıl olursa halkımıza hizmet için yola çıkmak istiyoruz. Genel merkezimizin verdiği ve vereceği her karar bizim için baş tacıdır. MHP olarak bizde sen ben kavgası olmaz çünkü biz olgusuna göre hareket ederiz" diye konuştu.

"Ülkemiz Cumhur İttifakı ile huzur bulacak”

Cumhur İttifakı’nın milletin iradesinin temeline dayandığını vurgulayan Sırakaya, "Biz Cumhur İttifakı, milletin aklı sloganıyla yola çıktık. Ülkemiz özellikle 15 Temmuz’dan bu yana dört yanı iç ve dış mihraklar tarafından kuşatılmış bir ülke haline geldi. Devlet Bahçeli önderliğindeki MHP bu sıkıntılı süreçte hükümete ve devlete her zaman destek olarak devletin milletin yanında olmuş, selametini düşünmüş bir partidir. Bu süreçte hem PKK, hem FETÖ, hem de DEAŞ ile ciddi mücadele içerisinde olmuştur. Bu süreçlerden dolayı biz hükümet ile ortak bir irade ortaya koyarak Cumhur İttifakı’nı kurduk. Bu ittifak ülkemizin her yerinde her bölgesinde takdir bir ittifaktır. Umarım seçimlerde de milletimiz ülkemizin selameti için bizi destekler" ifadelerini kullandı.

"Etnik köken farkı olmadan MHP olarak oy patlaması yapacağız”

Etnik köken olarak milliyetçilik yapmadıklarını ve yapmayacaklarını söyleyen Sırakaya, "Ben artık Türkiye’de etnik köken milliyetçiliğinin yapılmasından yana değilim. Vatandaşlarımız, özellikle Güneydoğu’dan Milliyetçi Hareket Partisi’ne ciddi oy geleceğinin sinyallerini veriyor. Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin gibi kozmopolit şehirlerde sıktığımız her elden aldığımız enerji ve teveccühle beraber bunu kesinlikle anlayabiliyoruz. Ben bu durumun sandığa yansıyacağı düşüncesindeyim ve açıkçası bir oy patlaması bekliyorum” dedi.

"Devlet Bahçeli, dış mihrakları mat etti”

Türkiye üzerinde 1 Kasım’dan sonra oyunlar oynandığını kaydeden Mezine Sırakaya, "1 Kasım’dan sonra bu ülke üzerinde çok ciddi oyunlar oynandı. Biz MHP olarak bundan önce oynanan oyunları bozduk, bundan sonra oynanacak oyunları da bozacağız. Liderimiz Devlet Bahçeli bir satranç oyunundaki gibi herkesi şah mat etti. Bu ülkeye sıkıntı vermek isteyenlerin hepsi mat oldu. Bu durum 24 Haziran seçimlerinde de böyle olacak. Çünkü Türkiye’de yaşayan her vatandaşımız bize teveccüh gösteriyor” diye konuştu.