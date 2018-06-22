MHP’li Çelik partisinin seçim çalışmalarını değerlendirdi

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik partisinin seçim çalışmalarını değerlendirerek, 24 Haziran’da millet aklının galip geleceğini ifade etti

Gazeteci Mezine Sırakaya’ya açıklamalarda bulunan Çelik, vatandaşların partilerine yoğun ilgi gösterdiğini, millet aklının her zaman galip geleceğinin altını çizdi. 24 haziran seçimlerinin önemine vurgu yapan Çelik, “24 Haziranda yapılacak olan milletvekilleri seçimleri ve cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin ilk seçimi olacak. 27. Dönem milletvekili seçimi alışık olduğumuz bir sistem. Ancak Cumhurbaşkanı seçiminin ise ilk seçimi olduğu için ve MHP’de bu sistemin mimarı olduğu için bizim için çok önemlidir. Biz genel başkanımızın seçimle ilgili talimatlarını aldıktan sonra bütün teşkilatımız vazifelendirildiğimizi düşünerek yola çıktık. Ve hızlı bir şekilde seçim çalışmamıza başladık” dedi.

"Sahada bize yoğun ilgi var"

Sahada kendilerine yoğun bir sevginin olduğunu ifade eden Çelik, “Özellikle 15 Temmuzdan sonra genel başkanımızın o hain girişime karşı dik duruşu devletimizi ve milletimizi koruyacak hamleleri sonucunda milletimiz genel başkanımıza ve MHP’ye olan vefa borcunu ödemek istiyor. Onun için halkımız teşkilatlarımızı gördükleri her yerde bizi sevgiyle kucaklıyorlar. Kapıdan geçerken selam verdiğimiz esnaf bizi dükkanın içine zorla alıyor” şeklinde konuştu.

“Bizim işimiz 25 Haziran sabahı başlayacak”

Asıl işin 25 Haziranda başlayacağını belirten Muzaffer Çelik, "Milliyetçi Hareket Partisinin ideolojisi ve dünya görüşü nedeniyle bizim işimiz 24 haziran veya 25 haziran sabahı bitmeyecek. Bizim işimiz 25 Haziran sabahı başlayacak. 25 haziran sabahı aldığımız hayırlı neticelerle Türk milletine hizmet edecek, milletimizin dertleriyle dertlenecek kadroları Ankara’ya göndereceğiz. 2023 hedeflerimize kabiliyeti olan bozkurtlarımızla bizi MHP olarak demokrasimizin güçlenmesi için 2023’ün ufuk perdesini araladığımızda mutlaka üç hilalin mührü olacak ülkücülerin altında imzası olacak” ifadelerini kullandı.

"15 Temmuzda dış mihraklar tokat yemiştir”

15 Temmuzda dış mihrakların ağır bir tokat yediğinin altını çizen Çelik, “Ülkemizin üzerinde oyun oynamak isteyen dış mihraklar 15 Temmuzda milletimizden ağır bir tokat yemiştir. Bizim için öncelik vatanımız ve milletimizdir. Genel başkanımız bunun için Cumhur ittifakı millet aklı demiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 yıllık bir tecrübesi vardır. Genel başkanımız bu tecrübenin heba edilmemesi gerektiğini düşündüğü için Cumhur ittifakı demiştir” diye konuştu.

İl Başkanı Çelik Gaziantep’in MHP’nin yanında olduğunu belirterek 24 Haziranda Gaziantep’in Cumhur ittifakından yana olacağını belirtti.