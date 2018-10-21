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MHP'li Çelik'ten Dünya Gazeteciler günü mesajı

MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü dolayısıyla mesaj yayımladı.


MHP'li Muzaffer Çelik, mesajında gazetecilerin gece gündüz vefakar ve fedakarca çalışarak, Türk Demokrasinin yanında saf tuttuklarını belirtti. 21 Ekim Dünya Gazeteciler gününü kutladığını hatırlatan Çelik, mesajında “Gece gündüz vefakar ve fedakarca çalışan, Türk Demokrasisinin yanında saf tutan, Türk Milleti için Türkçe yazan, kamuoyunun aydınlatılmasında önemli görevler yapan bizlerin sesini milletimize ulaştıran, toplum yararını gözeten,çalışan emek veren başta Gazişehrimizin değerli basını olmak üzere tüm basın mensuplarını tebrik ediyor, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, ahirete intikal etmiş gazeteci kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

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