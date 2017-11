MHP’li Taşdoğan gündemi değerlendirdi

Doç. Dr.Muhittin Taşdoğan düzenlediği basın toplantısında esnafın sorunlarına değinerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Parti binasında basın açıklaması düzenleyen Muhittin Taşdoğan, yerli esnafa uygulanan tüm kriterlerin başta berberler olmak üzere Suriyeli esnaflara da uygulanması gerektiğine dikkat çekti. Taşdoğan, "Geçtiğimiz günlerde Berberler Odasına bir ziyarette bulunduk. Diğer sektörlerde olduğu gibi bu sektörde de en önemli sorun Suriyeli misafirlerden kaynaklanmaktadır. Esnafımıza uygulanan tüm kriterler Suriyeli berberlere de uygulanmalıdır" dedi.

"Denetim ve ruhsat işlemleri birimlerini göreve çağırıyoruz"

MHP İl Başkanı Taşdoğan, açıklamasının devamında, "Suriyeli misafirler, izinsiz bir şekilde ne oda kaydı, ne de ticaret sicil kaydı yaptırarak, berber dükkanı açmaları ve her geçen gün bu sayının artmasıdır. Esnafımız bu konudan son derece muzdariptir. Bizim esnafımız vergilerini ödüyorlar. Denetimlerden geçiyorlar ve dükkan açabilmek için çeşitli izinler alıyorlar. Fakat Suriyeliler ’de bu durum daha da basit, sadece dükkanı kiralıyorlar ve hiçbir izin almadan işletmeye başlıyorlar. Aldığımız bilgilere göre 138 tane kayıt dışı Suriyeli berber bulunuyor. Odanın yaptığı denetimlerde ise hijyen konusunda ciddi bir risk var. Hatta dükkanların içlerinde başka ticari işlerde yapıyorlar. Bu Suriyeli berberlerin denetimleri gerekli kuruluşlar tarafından yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. Denetim ve ruhsat işlemleri birimlerini göreve çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat çekti

Kış mevsiminin gelmesiyle karbonmonoksit zehirlenmelerinin artış göstereceğine dikkat çeken Taşdoğan, alınacak bazı önlemlerle bu sorunun aza indirilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Taşdoğan konuşmasının devamında, “Bir diğer husus ise kış aylarının gelmesiyle yaşanabilecek olası karbonmonoksit zehirlenmeleridir, daha anlaşılır bir dille soba zehirlenmelidir. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile meydana gelir. Karbonmonoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabiliyor. Her yıl ülkemizde ve özellikle şehrimizde soba zehirlenmelerinden kaynaklanan onlarca ölüm vakası ile ocaklarımız sönmektedir. Arkasında yüzlerce yetim öksüz, engelli ve acı bırakmaktadır. Bu tür vakalarla karşı karşıya kalmamak için çeşitli önerilerimiz bulunmaktadır. Öncelikler vatandaşlarımız soba, baca, şofben ve doğal gaz ile ilgili gerekli temizlik işlemlerini yaptırmalıdır. Belediyelere ise bu konuda çok iş düşmektedir. Öncelikle Karbonmonoksit dedektörü dağıtımı yapılmalı ve bu dağıtımlar her mahallede her haneye ulaşılacak şekilde organize edilmelidir. Ekipler kurulmalı ve vatandaşlarımız bu konuda gerekirse ayaklarına kadar gidilip bilinçlendirilmelidir. Bacalara rüzgar gülü denen basit aparatın taktırılması, takılmasının tavsiye edilmesi ve hatta belediyelerimizce ücretsiz takılması sağlanmalıdır’’ şeklinde ifadeler kullandı.

“Genel Başkanımızın her söylediği doğru çıkıyor’’

“Bugünlerde her söylediği doğru çıkan Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin inanılmaz öngörüsünü dikkatle takip ettiğinizi sevinerek görüyoruz" diyen Taşdoğan, açıklamasının devamında, “Partimizin Kurucu genel Başkanı Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in geçtiğimiz 25-26 Kasım tarihlerinde doğumunun 100. aramızdan ayrılışının 20. yılında gerek Gaziantep’teki "Asrın Destanı Başbuğ’’ adlı anma programımızda hemşehrilerimiz ve gerekse Ankara’daki sayıları yüz binleri geçen coşkun, heyecanlı, çilekeş Milliyetçi-Ülkücü camia mensupları vefanın sadece İstanbul’da bir semt olmadığını göstermişlerdir. Dosta güven, düşmana korku salmışlardır. Yıllar önce söylediğimiz gibi, milyonlar tekrar "Başbuğlar ölmez" demiştir. Hepsinden Allah razı olsun. Yapılan tüm kara propagandalara rağmen bu coşkun meydanlar Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin, uyguladığı politikaların ve Devlet duruşunun ne kadar camiamız ve Yüce Türk Milleti tarafından doğru anlaşıldığının ve desteklediğinin açık bir göstergesidir. Bu vesileyle cennet mekan Başbuğumuza Allah’tan tekrar rahmet diliyoruz. Tabandan veya tavandan değil, falandan ya da filandan da değil, dava arkadaşlarımızdan aldığımız bu güçle Başbuğumuzun izinde, Türkmen Beyimizin emrinde geleceğin lider Türkiye’sini inşa etmek için yürümeye devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.