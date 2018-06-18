MHP’li Taşdoğan’a yoğun ilgi

sıra Milletvekili adayı Uzm. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, vatandaşlara partisinin seçim beyannamesini anlatmaya devam ediyor. Vatandaşların ise yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Gaziantep Milletvekili Adayı Uzm. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan seçim beyannamesinde yer alan ve asgari ücretlileri umutlandıran asgari ücretten vergi alınmaması ve ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması yönündeki seçim vaatlerini anlatarak vatandaşları bilgilendiriyor. Asgari ücretlilerden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere dört farklı kesinti yapıldığını söyleyen Taşdoğan, “Asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli vaatlerimizden biridir. Asgari ücretin vergilendirilmesi adalet ilkesine de uygun değildir. Çünkü o gelire sahip olan kimse zaten temel ihtiyaçlarını sınırlı bir şekilde karşılayabilmektedir. Asgari ücretliler zaten yaptıkları harcamalarla üzerlerine düşen vergiyi ziyadesiyle ödüyorlar. Gıda, benzin, otomobil, cep telefonu gibi pek çok harcamada tüketicilerden alınan dolaylı vergilerin oranının yüzde 69 olduğu dikkate alındığında çalışanların hem kazanırken ve hem de harcarken vergi ödediği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim vaadimizde de belirttiğimiz gibi asgari ücretliden vergi alınmaması ve asgari ücret kadar olan gelirinin vergi dışında bırakılması için gereken tüm çabayı göstereceğiz. Her alanda gereken vergiyi ödeyen emekçi çalışanlarımızın maaşlarında kesinti olmaması için çabalayacağız. Tabi ki bu vaadimizi yerine getirebilmek, vatandaşlarımızın geleceği ve geçimi göz önünde bulundurularak hazırlanan diğer seçim beyannamelerimizi de yerine getirebilmemiz için mecliste daha güçlü bir MHP’ye ihtiyaç vardır. Bu sebeple yeni dönemde güçlü MHP güçlü Türkiye diyoruz. Aziz Türk milletini ve Gaziantepli hemşerilerimi dik baş, tok karın, güvenlik ve huzurlu Türkiye için bu kutlu yürüyüşümüze davet ediyorum” diye konuştu.

Vatandaşın ilgisi yoğun

MHP Gaziantep İl Başkanlığı döneminde Gazianteplilerin sorununu dile getirerek çözüm arayışında bulunan ve şehirde yakından tanınan bir isim haline gelen Taşdoğan, gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılaşıyor. 7’den 77’ye herkesi kucaklayarak tek tek herkesle tokalaşan Taşdoğan’ın meclise girmesi durumunda vatandaşların sesi olmaya devam etmesi bekleniyor.