MHP’li Taşdoğan’dan eyalet sistemi değerlendirmesi

MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, son dönemdeki kamuoyuna gelen eyalet sistemi ile ilgili tartışmanın MHP’lilerin kafasını karıştırmaya yönelik olduğunu belirterek, benzeri polemiklerin MHP tabanının kafasını karıştıramayacağını vurguladı. Taşdoğan, “Milliyetçi Hareket Partisi Seçmeninin kafası nettir. MHP’ye oy verenler, gönül verenler, MHP’nin tavrını ve tarzını bilir. MHP’nin tavrı evettir. Biz ikiyüzlü siyaseti bilmeyiz, içeride ne diyorsak, dışarıda da odur. Tunceli’de ne demişsek odur, Ankara’da ne demişsek odur. Bu son yorum yapılan konu ise, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin tabiri ile “Evet, artık çifte su verilmiş çelik gibidir.’’ Genel başkanımız evet demiştir, tartışmalar bizim açımızdan bitmiştir’’ diye konuştu.

Taşdoğan, referandum günü her seçmenin mutlaka sandık başına giderek oyunu kullanması gerektiğine dikkat çekerek, sonucun vatana millete hayırlı olmasını diledi.