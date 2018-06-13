MHP’li Taşdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı

Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, bir mesaj yayınlayarak Ramazan Bayramını kutladı.

Taşdoğan, mesajında bayramların insanları bir araya getiren, birlik ve beraberlik duygularının en güzel şekilde yaşandığı özel günler olduğunu ifade ederek, "Gaziantepli hemşehrilerimizin, yüce Türk milletinin ve İslam Aleminin birlik, barış ve kardeşlik içinde bir bayram geçirmesini dilerim. Bayramların milli ve manevi değerlere sahip çıkılması için önemli günlerdir. 11 ayın sultanı Ramazan’ı büyük bir huşu ve mutluluk içerisinde geride bırakıyoruz. Şimdi ise milli ve manevi değerlerin zirveye ulaşmasına vesile olan Ramazan Bayramını kutlayacağız. Böyle müstesna günlerin insanlar arasında sevgi köprüsü kurmasını istiyoruz. Küslüklerin yerini barışın aldığı, dostluğun bereketin bolca yaşandığı bir Bayram diliyoruz. İhtiyaç duyduğumuz davranış modeli, bayramlaşmanın manevi adap ve terbiye halini hayatımızın her alanına taşımakla anlam ve derinlik kazanacaktır. Her günümüzün bayram olmasını diliyorum. Bilhassa bayram tatilinde seyahat halinde olacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyarak kaza ve felaketlerin önüne geçmelerini, bayram sevincini acıya boğmamalarını önem ve ikazla hatırlatıyorum. Bu vesileyle aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımın Ramazan Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum. Bayramın kalıcı dostluklara, sıcak ve daimi kavuşmalara kapı aralamasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.