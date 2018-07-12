Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 19:23

MHP’Li vekilden Binali Yıldırım’a kutlama

Geçtiğimiz hafta TBMM’de yeminini ederek Gaziantep halkına hizmet etmeye resmen başlayan Gaziantep MHP Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, TBMM Başkanlık seçiminden sonra yaptığı açıklamada, "Son Başbakan Binali Yılıdırım bey, seçimin galibi oldu.

MHP’Li vekilden Binali Yıldırım’a kutlama

12 Temmuz 2018 19:23

Kendisine bu yolda başarılar diliyorum" dedi.


Bugün TBMM Başkanlığı seçimi için toplanan Meclis Genel Kurulunda, oyunu kullanan Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, seçimden sonra yaptığı açıklamada yeni Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ı kutladı. Seçimin hayırlı olmasını dileyen Milletvekili Taşdoğan, “Cumhuriyetin en işlevsel meclisinde, meclisin yeni başkanını seçiyoruz. Türkiye, demokratik bir ülke olarak, Türkiye cumhuriyeti devleti olarak ilelebet yola devam edecektir. Bugün de demokratik bir ülke olarak demokrasinin gereğini yerine getirdik. Son Başbakanımız Binali Yıldırım Bey seçimin galibi oldu. Kendisine bu zorlu yolda başarılar diliyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç