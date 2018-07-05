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05 Temmuz 2018 16:18

MHP’li vekilden çocuk istismarına idam çağrısı

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, çocuk istismarına karşı idam yasasının çıkarılması için çağrıda bulundu.

MHP’li vekilden çocuk istismarına idam çağrısı

05 Temmuz 2018 16:18


Gaziantep MHP Milletvekili Sermet Atay, Nurdağı ilçesinde sivil toplum kuruluşlarına yönelik yaptığı ziyarette çocuk istismarı ile ilgili yaptığı açıklamada, çocuk istismarına karşı idam yasasının çıkarılması için tüm milletvekillerine çağrıda bulundu. Gelinen noktada çocuk istismarına karşı sert tedbirler alınmasının kaçınılmaz olduğunu savunan Atay, "Gereken tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekir. Bu gün gelinen noktada en sert tedbirlerin alınması gerekir. Alınacak tedbirler arasında bizce bu yöndeki suçları da kapsayacak idam ile ilgili kanunun hazırlanması lazım. İdam yasası meclise gelirse MHP olarak, bizden tam destek. Tüm milletvekilleri de desteğini vererek, sorunun büyümeden çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü insanların büyük bir bölümü bizimle aynı düşünüyor" dedi.




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