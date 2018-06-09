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09 Haziran 2018 11:54

MHP’liler Nizip’te iftar yemeğinde buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi üyeleri Nizip ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

MHP’liler Nizip’te iftar yemeğinde buluştu

09 Haziran 2018 11:54


Düzenlenen iftar yemeğine çok sayıda partilinin yanı sıra Milliyetçi Harekat Partisi Gaziantep 1.sıra milletvekili adayı Yrd. Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan da katıldı. Taşdoğan iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, “Öncelikle bizi bu Ramazan ayında bir araya getiren Rabbimize şükürler olsun. Bin yıllık kardeşliğin teminatı Milliyetçi Hareket Partisidir. Önümüzde yapılacak olan seçimle birlikte yeni bir sisteme geçiliyor. Bu sistemin adı bize göre ay yıldız sistemidir. Dışarıda ki tüm güçler Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Türkiye’ye yapılıyor aslında hedef Cumhurbaşkanımızın şahsi değil Türkiye Cumhuriyetidir. İşte bundan dolayı Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan’dır” dedi.


Milletvekili seçimlerinde ise Milliyetçi Harekat Partisine verilen her oy ile kardeşlik, birlik ve beraberliğin teminatına oy verilmiş olacağını vurguladı.




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