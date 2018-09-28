Michelin yıldızlı şefler İnoksan mutfağında

Gaziantep'in eşsiz mutfağını dünyaca ünlü Michelin yıldızlı restoran şefleri ve gastronomi profesyonelleri ile buluşturan GastroAntep Festivali kapsamında Unesco ve Kardeş Şehirler Mutfağı atölyeleri, İnoksan'ın profesyonel mutfağında gerçekleştirildi. Bursa'dan dünyaya mutfak sektöründe ihracat yapan İnoksan'da gerçekleşen atölyelerde 19 ülkeden, 19 farklı şef katıldı. Yoğun ilgi gören yabancı şefler, Gaziantep'in yerel ürünlerini, kendi deneyimleri ile birleştirerek yeni lezzetlere imza attı. Çin'den gelen ünlü şef Nanju Wu'nun hazırladığı Antep Fıstıklı Juw, Brezilyalı şef Gabriel Oliveira'nın tortilla ile yaptığı Fish and Pinhao Cruste ve İspanyol şef Evaristo Miralles Salva'nın patlıcan közleyerek pişirdiği farklı lezzetler workshopa damgasını vurdu.

İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık yaptığı açıklamada; “İnoksan olarak gastronomi sektörünü her platformda desteklemeye özen gösteriyoruz. Başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibi olmak üzere bu festivalde emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Gaziantep'in kültürel mirasını ve birbirinden zengin ürün ve yemeklerini dünya şefleriyle buluşturan festivalde bizler de İnoksan olarak kurduğumuz profesyonel mutfakla yer aldık. Şeflerimize ve etkinliğe katkıda bulunduğumuz için oldukça mutluyuz, sektör profesyonellerini desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

UNESCO'nun ‘Keratif Şehirler Ağına' dahil edilerek adını tüm dünyaya duyuran Gaziantep, Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında 3 günde 250 bin ziyaretçi ağırladı. 40 ülkeden katılımın olduğu festival boyunca, dünyaca ünlü Michelin Yıldızlı şefler, Gaziantep'in sahip olduğu kültür, tarih ve gastronomi zenginliğini keşfetti. Gaziantep, 2015 yılında UNESCO'nun UCCN programına (Unesco Creative Cities Network) Türkiye'den gastronomi alanında dahil olan ilk şehir olma özelliğini taşımaktadır.