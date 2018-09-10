Midye baklavanın patentini Antepsan baklava aldı

Adını doğduğu şehirden alan ve kısa sürede başarılı bir çıkış yapan firma , Türkiye'nin dört bir yanına satış yapıyor. Firma yetkilileri, önümüzdeki dönemlerde yapacakları yeni inovasyonların da müjdesini verdi. Firma yetkilileri, "Midye baklava inovasyonuyla çok büyük yol kat ettik. Sektörde büyük bir yenilik yaptığımızı düşünüyoruz. Marka Şehir Gaziantep'ten almış olduğumuz güç ile çalışma tempomuzu her geçen gün arttırıyoruz. Midye Baklava bizim en önemli projelerimizden biriydi ve bunu tescilletmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayli kalabalık bir ekibimiz var, önümüzdeki günlerde farklı yeniliklerle sektöre hareketlilik kazandırmayı planlıyoruz” dedi. Avrupa standartlarında ürün üreten Antepsan Baklava, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde kurdukları yeni tesisle daha geniş bir kitleye hitap etmeyi hedefliyor.

Gaziantep'in geleneksel lezzeti baklava ile girişimciliği buluşturan firma, şuan en çok satış yapan firmalar arasında üst sırada yer alıyor.