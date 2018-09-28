Miletvekili Taşdoğan'dan GGC'ye övgü

Ziyarette cemiyetin hizmetlerini takdirle karşıladıklarını ifade eden Taşdoğan, sektörde yaşanan sıkıntıların birlik ve beraberlikle çözüleceğini dile getirerek, “Rekabet olmalıdır ama sorunların çözümünde ve sorunlara yaklaşımda birlik ve beraberlik içerisinde olursak daha iyi sonuç alırız” dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, ziyarette Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifaderek, “Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'mizde yeni dönemde görev alan arkadaşlara başarılar diliyorum. Cemiyetimiz geçen dönemde ciddi bir çıkış yakalamıştı. Yaptıkları Türkiye'de fark edildi. İki önemli çıkışı vardı. Bunlardan birincisi; Gazeteci arkadaşları ev sahibi yapmaları takdirle karşılandı. Bizlerde bunu desteklemiştik. İkincisi de ödül törenleri. Gazeteciler cemiyeti, mesleğini yapan gazetecilere, adilane bir şekilde hem cemiyetin adına hem mesleğin adına hem de şehrin adına yakışır şekilde hazırlanan programlarla ödüller takdim etmişti. Çalışan arkadaşlara motivasyon bakımından önemliydi. Yaptığınız hizmetleri takdirle karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

"Hem şahsım hem de partim adına söz veriyorum"

Yerel basınının zor günler geçirdiğini ifade eden Taşdoğan, “Bugünlerde mahalli gazeteler zor durumdalar. Bunu bizde dışardan fark edebiliyoruz. Yükselen kâğıt, boya fiyatları ve basın yayın kuruluşlarının aldığı reklamlarla bir takım adil olmayan gerekçelerle sıkıntılar var. Bu sıkıntıları, güçlü ülkemiz kendi değerleri üzerinden sektörümüzün sorunlarını zaman içeresinde çözeceğiz. Bununla ilgili cemiyetlerimiz, sivil toplum kuruluşları çalışacaklar. Bizlerde siyasetçiler olarak destek vermeye hem şahsım hem partim adına söz veriyorum” dedi.

"Rekabet olmalıdır ama"

Birlik ve beraberliğin öneminden bahseden MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, “Washington Post bir ilde çıkıyor ama hem Amerika'yı hem dünyayı yönlendirebiliyor. Neden Gaziantep'te olmasın. Dünyada yapılıyorsa mutlaka Gaziantep'te de yapılmalı. Bu işin oraya gideceğine inanıyorum. Bunlar konuşuldukça geleceğe olan ümidimiz artır. Siyasetçiler olarak basınla bir aile gibiyiz. Gazetecilik zor bir meslek. Ekstra işleri de var çok sıkıntılar yaşıyorsunuz ama sıkıntılarla baş edecek imkanlarımız var. Basın camiamız Gaziantep'te en kısa zamanda bir araya gelirse daha çok birlikte olur. Birlikten kuvvet doğar. Rekabet olmalıdır ama sorunların çözümünde ve sorunlara yaklaşımda birlik ve beraberlik içerisinde olursak daha iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum. Ben görev alan arkadaşlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Birlikte hareket edeceğiz"

Yerel basının yaşadığı sorunları milletvekillerine dosya halinde ileteceklerini ifade eden Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ise, “Sektörümüzün sorunlarını bugün milletvekilimize anlattık. Görev dağılımımızı yaptık. Birçok sorunumuz var. Ekonomik anlamda piyasalar sıkıntıda. Bundan da en çok nasibini yerel basın aldı. Gazetelerimiz, televizyonlarımız, radyolarımız çok zor durumda. Biz bununla ilgili bugün bir çözüm heyeti oluşturuyoruz. Hem kendi yönetimimizden hem de dışarıdan gazete, radyo ve televizyon sahiplerinden bir çözüm heyeti oluşturarak bir çok yeri ziyaret edeceğiz. Sorunlara parmak basacağız. İnşallah milletvekillerimiz mecliste sesimiz olacak. Yapılması gereken birçok şeyin gerek sizin gerekse diğer milletvekillerimizin bizlere yardımcı olacağından hiçbir zaman şüphemiz olmadı. Bizi destekleyeceklerini biliyoruz” şeklinde konuştu.

"Yerel basın kaderine terk edilmiş"

Başkan Ay birlik ve beraberliğin önemine değinerek, “Gazetecilik yapmak ve özellikle yerelde gazetecilik yapmak çok zor. Çünkü dönüp baktığımızda bir ulusal basının reklam pastasının yüzde birini dahi yerel basın alamıyor. Yerel basın kendi kaderine terk edilmiş durumda. Gazeteciler cemiyeti olarak bir olacağız, birlikte olacağız, beraber olacağız. Cemiyet olarak da onunla ilgili bir çalışmamız var. Gerek gazeteler arasında gerek dernekler arasında birleşmeler olsun onunla ilgili de görüşmeler yaptık. İnşallah başarılı çıkarız. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Bu zorluklara birlik ve beraberlikte aşacağımıza inanıyorum. Gazeteciler cemiyeti olarak tüm siyasilerimize eşit mesafede olduk. Bundan sonrada eşit mesafede olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Başkan İbrahim Ay, ziyaretinden dolayı milletvekili Muhittin Taşdoğan'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.