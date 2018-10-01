Millet bahçesi için ilk kepçe vuruldu

Cuma Camii ve Millet Bahçesi'ne dönüşecek olan Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu'nun yıkımına başlandı.

Gaziantep'te yapılan yeni modern stadyumun ardından eski stadyum olan Kamil Ocak Stadyumu'nun yıkımına başlandı. Stadın yerine Cuma Camii ve millet bahçesi yapılacak. Yıkımın tamamlanmasını 2 ay süreceği açıklandı.

Yükleyici firma yetkilisi Bozbeyli Eşme stat yıkımının iki ay süreceğini belirterek, “Stat yıkımına bugün itibariyle başladık. Yıkım süreci yaklaşık 2 ay sürecek. Yıkım işleminde 25 personel ve 5 tane iş makinesi kullanıyoruz” diye konuştu.