İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Millet bahçesi için ilk kepçe vuruldu

Cuma Camii ve Millet Bahçesi’ne dönüşecek olan Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu’nun yıkımına başlandı.

Cuma Camii ve Millet Bahçesi'ne dönüşecek olan Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu'nun yıkımına başlandı.


Gaziantep'te yapılan yeni modern stadyumun ardından eski stadyum olan Kamil Ocak Stadyumu'nun yıkımına başlandı. Stadın yerine Cuma Camii ve millet bahçesi yapılacak. Yıkımın tamamlanmasını 2 ay süreceği açıklandı.


Yükleyici firma yetkilisi Bozbeyli Eşme stat yıkımının iki ay süreceğini belirterek, “Stat yıkımına bugün itibariyle başladık. Yıkım süreci yaklaşık 2 ay sürecek. Yıkım işleminde 25 personel ve 5 tane iş makinesi kullanıyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.