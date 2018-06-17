Milletvekil Adayı Atılgan Nurdağlılarla bayramlaştı

Belediye Başkanı Yıldırır ve Milletvekili Adayı Atılgan, programa katılan vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Programda konuşan Başkan Yıldırır, görev yaptığı 4 yıllık süreç içerisinde yaptıkları çalışmaları anlattı. Milletvekili Atılgan ise Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarındaki misafirliklerin ardından Ramazan Bayramı’nda seçim gezilerini sürdürdüklerini kaydetti. Ramazan Bayramı boyunca ise esnaf ve vatandaşları ev ve iş yerlerinde ziyaret ettiklerini hatırlatan Atılgan, bayramlaşma programlarında halkla iç içe olduklarını kaydetti. Ak Parti iktidarının ilçede ve bölgede hayata geçirdiği projeler hakkında da bilgi veren Atılgan, "Bir milletvekilleri, milletvekili adayları, parti yöneticileri ve yerel yöneticilerimiz seçim gezilerini sürdürerek, her zaman olduğu gibi bu yıl da halkımızla birlikte bayram kutluyoruz. diğer taraftan da kabine üyelerimiz, milletvekillerimiz, yerel yöneticilerimiz hizmet ve yatırımlarına son sürat devam ediyorlar. Parti yöneticilerimiz de bu projelerin en yakın takipçisi oluyor. Kısaca Ak Partililerde durmak yok. Projelere, hizmetlere ve yola devam etmek var. İnşallah bizler de daha fazla hız ve aşkla hizmet yarışına dahil olmayı, bayrağı daha da yukarılara taşımayı arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan önderliğinde girdiğimiz bu yarışta tüm insanlarımızın desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

Bayramlaşmak için 15 kilometre yol aştı

Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Kömürler Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki Emekli Öğretmen Hasan Dervişoğlu ise, ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki yolu aşarak bayramlaşmaya katıldığını söyledi. Hasan Dervişoğlu, torunlarının isteğini kıramadığını belirterek, çok sevdiği Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ve Milletvekili Adayı Atılgan ile baramlaşmak istediğini de sözlerine ekledi.

Hasan Devrişoğlu torunları Ela Nur, Ezgi, ve Hasan Mert ile birlikte Başkan Yıldırır ve Aday Atılgan ile bayramlaştı. Başkan Yıldırır, elini öpen Dervişoğlu’nun torunlarına bayram harçlığı da verdi.