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04 Mayıs 2018 15:23

Milletvekili Aday Adayı Abdullah Tancan’dan "Yeni Meclis" değerlendirmesi

24 Haziran seçimleri için çalışmalarını sürdüren AK Parti Gaziantep Milletvekili Aday adayı Abdullah Tancan, seçimden sonraki Meclis işleyişi ile ilgili değerlendirmede bulunarak, "Yeni sistem ile Meclis asıl fonksiyonuna dönecek" dedi.

Milletvekili Aday Adayı Abdullah Tancan’dan

04 Mayıs 2018 15:23


AK Parti Gaziantep Milletvekili Aday adayı Abdullah Tancan İhlas haber Ajansı Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK partinin yüzde 60 oy alacağını düşündüğünü belirten Tancan, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle meclisin daha faydalı bir çalışma şekline kavuşacağını ifade etti. Tancan Meclisin asli fonksiyonuna döneceğini belirterek, “Yeni sistemle meclis asli fonksiyonuna dönecek. Mecliste görev yapan vekillerimiz kendi alanlarında herhangi bir yasal düzenlemeye kanuni düzenlemeye bir ihtiyaç söz konusu ise, bu ihtiyaçların karşılanmasını temin etmek amacıyla gerekli yasal düzenlemenin çalışıldığı meclise sunulduğu ve yasalaştığı bir şekilde bir düzen söz konusu olacak. Tabi bu meclisi daha da kendi asli fonksiyonuna döndürmüş olacak. Yarın temahül yoklaması var ben bunu hayırda yarış olarak değerlendiriyorum. Bütün arkadaşlar gerçekten hayır, iyilik konusunda vatandaşa hizmet konusunda daha iyi ne yapabiliriz amacıyla aday olmuşlar, inşallah bunu en iyi şekilde yerine getirebilecek kişilere de bu görevler nasip olur. CHP Kendi adayıyla çıktı onlar için hayırlı olsun. Neticede bu bir yarış bunu vatandaşlarımız daha iyi değerlendirecek” dedi.


Yüzde 60 bekliyorum


Seçim sonuçlarıyla ilgili tahmini açıklayan Tancan, “Tahminimce AK parti seçimlerde yüzde 60 oy alır. Bunu sahada görüyoruz. Hem MHP hem de BBP seçmeni çok olumlu yaklaşıyor bize” diye konuştu.




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