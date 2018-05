Milletvekili Aday Adayı Ahmet Çelik’ten Anneler Günü mesajı

Milletvekili Aday Adayı Çelik, yayımladığı mesajda annelerin karşılıksız sevgi ve sonsuz bir özverinin simgesi olduğunu belirterek, annelere hak ettikleri ilgi ve sevgiyi her zaman gösterilmesi gerektiğini kaydetti. Çelik, mesajında, “Sevgili Peygamberimizin ‘Cennet Anaların ayakları altındadır’ Hadisi şerifi ile önemi bir kat daha artan değerli annelerimize ne kadar saygı, sevgi ve hürmet, ne derece hizmet etsek asla yeterli gelmez. Bizler annelerimize karşı olan gönül borcumuzu her ne yapsak ödeyemeyiz. İşte bu nedenle annelerimizi yılda bir defa hatırlamak yerine annelerimizin her gün hayır dualarını almak bizlerin en şerefli görevi olmalıdır. Bu anlamda başta Gaziantep’teki anneler olmak üzere yerleri doldurulamaz tüm annelerimizin, 13 Mayıs Anneler Günü’nü saygı ve minnet duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.