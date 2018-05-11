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11 Mayıs 2018 16:59

Milletvekili Aday Adayı Aytaç’tan "devam" mesajı

AK Parti 27.

Milletvekili Aday Adayı Aytaç’tan

11 Mayıs 2018 16:59

Dönem Gaziantep Milletvekili Aday Adayı Hayri Aytaç sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşılık yürütülen "tamam" kampanyasına tepki gösterdi.


Aytaç yaptığı açıklamada, “Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan kişiler sosyal medya hesaplarında ’tamam’ diye mesaj veriyor. Onlara inat 24 Haziran seçimlerinde davamız, ülkemiz, milletimiz, bayrağımız için Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bu kutlu yürüyüşe Devam diyoruz. Halkın iradesi yine sandıklara yansıyacak ve ’tamam’ diyenlere en güzel cevabı halkımız verecektir“ ifadelerini kullandı.




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