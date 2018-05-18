Milletvekili Aday Adayı Çelik’ten 19 Mayıs mesajı

yıl dönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep Milletvekili aday adayı Ahmet Çelik, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda ,’’Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 99 yıl önce Samsun’a çıkmasıyla Kurtuluş Savaşının ilk adımını atmış, bu adımın ardından verdiği mücadeleyle dünyaya örnek olmuştur. 19 Mayıs, Türk Ulusu için sonsuzluğa uzanan süreçte önemli bir dönüm noktası olmanın çok daha ötesinde anlamlar taşımaktadır. Bağımsızlık ve özgürlük savaşının fiilen başladığı 19 Mayıs, Türk Ulusunun da uyanışı olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı özgürlük ateşi, kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayılmış ve milletimiz birlik, beraberlik içinde varlığına kasteden düşmanı ülkeden kovmuştur. Milletimizin esaret altında yaşamayacağının ve vatan topraklarının işgal edilemeyeceğinin tüm dünyaya haykırıldığı bu tarih, aynı zamanda Atatürk’ün gençlerimize armağan ettiği önemli bir bayramdır. Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak gençlerimiz bilgi birikimleri ile ülkemizi daha da ileri taşıyacaklardır. Gençlerimizin bu emaneti en güzel şekilde kendilerinden sonraki kuşaklara aktaracağına güvenim sonsuzdur. Bu güzel gün vesilesiyle, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş savaşı kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm Gaziantep il merkezi, ilçeleri ve kırsalında yaşayan hemşehrilerimin bu anlamlı bayramını kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.