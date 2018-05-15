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15 Mayıs 2018 10:59

Milletvekili aday adayı Çelik’ten Ramazan ayı mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep Milletvekili aday adayı Ahmet Çelik, Ramazan ayı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili aday adayı Çelik’ten Ramazan ayı mesajı

15 Mayıs 2018 10:59


Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep Milletvekili aday adayı Ahmet Çelik, "’Bütün İslam alemi ve Müslümanlar tarafından özlemle beklenen 11 ayın sultanı Ramazan’a bir kez daha Gaziantepli hemşehrilerim ve dostlarım ile birlikte erişmenin tarif edilemez mutluluğunu yaşıyorum. Her ramazan bereketiyle birlikte gelmekte ve bu bereketten sadece sofralarımız değil, insana dair her şeyin fazlasıyla nasiplendiği, dayanışmanın, hoşgörünün ve birliğin arttığı bir mübarek Ramazan ayını daha Gaziantepli hemşehrilerim ile birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyorum. Zenginler oruç sayesinde fakir ve yoksulların durumunu daha iyi anlar. Böylece insanlar arasında şefkat, yardımlaşma ve merhamet duyguları daha da gelişir. Bu vesile ile toplumsal bütünlük daha kolay sağlanır. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan ayının ailemiz, milletimiz, nefsimiz ve bütün İnsanlık için huzur ve barış getirmesini, tutacağımız oruçlarımızı, kılacağımız namazlarımızı, vereceğimiz zekat, fitre ve sadakalarımızı, yapacağımız hayırlarımızı kabul buyurmasını Yüce Allah’tan niyaz eder, başta Gaziantep il merkezi, ilçeleri ve kırsalında yaşayan hemşehrilerime ve tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar dilerim’’ ifadelerini kullandı.




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