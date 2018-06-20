Milletvekili adayı Bakbak kadınlarla buluştu

Toplumda kadının önemine vurgu yapan Bakbak, Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde çıktıkları bu kutlu yolda, kadının toplumdaki önemi konusunda farkındalık oluşturan projelerden bahis edildiğini belirtti.

Gaziantep Şehitkamil Bölgesi’nde Milli Egemenlik Bulvarı üzerindeki Derya Bakbak’a ait Seçim Koordinasyon Merkezi’nde yapılan toplantıya çok sayıda kadın ve genç katıldı. Hali hazırda kadınlarla ilgili yürürlükte olan mevzuat uygulamaları ve gelecekte planlanan kadınlara yönelik yeni mevzuatlardan bahis eden Bakbak, “Kadınlarımız ülkemizin gücüdür. İnşallah 24 Haziran’ dan sonra Yeni Türkiye’ yi birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.