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15 Haziran 2018 17:11

Milletvekili Adayı Burak Kızılelma, seçim gezisini bayramda da sürdürdü

Ak Parti Gaziantep Milletvekili adayı Burak Kızılelma Gaziantep’te pek çok mahallede bayram ziyaretlerinde bulundu.

Milletvekili Adayı Burak Kızılelma, seçim gezisini bayramda da sürdürdü

15 Haziran 2018 17:11

Mübarek Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğun bir gün geçiren Kızılelma, sabah bayram namazını eda ettikten sonra ziyaretlerine başladı.


Öğle saatlerinde Gaziantep Ulu Cami’deki protokol ve vatandaşların bayramlaşma törenine katılan Kızılelma hemen akabinde Gaziantep’teki Güneysu, Yukarıbayır ve Beybahçe mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelip, bayramlarını kutladı. Ziyaretleri sırasında vatandaşlarla muhabbet edip, bayramlarını kutlayan ve sıkıntılarını dinleyen Kızılelma çocuklara da yakın ilgi gösterdi.


Mahallede yer alan esnafla da bayramlaşan Kızılelma, "Bir ihtiyacınız var mı dediğimizde şükreden kanaat eden ve dua eden asil bir milletimiz var hamdolsun" paylaşımında bulundu.




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