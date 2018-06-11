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11 Haziran 2018 13:32

Milletvekili adayları Kavrak ve Tatar seçim çalışmalarına hız verdi

AK Parti Gaziantep Milletvekili adayları Serpil Kavrak ve Hatice Merve Tatar seçim çalışmaları kapsamında Dünya Engelsiz Kahramanlar Derneğini ziyaret etti.

Milletvekili adayları Kavrak ve Tatar seçim çalışmalarına hız verdi

11 Haziran 2018 13:32


AK Parti Gaziantep 10. Sıra Milletvekili adayı Serpil Kavrak ve 12. Sıra Milletvekili adayı Hatice Merve Tatar seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında Dünya Engelsiz Kahramanlar Derneğini ziyaret eden adaylar, engellilerin sorunlarını dinledi. Hükumetin engellilere verdiği önemi anlatan adaylar, engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını vurguladılar.


Dünya Engelsiz Kahramanlar Derneği Başkanı Mehmet Ateş ise, ziyaretlerinden dolayı Kavrak ve Tatar’a teşekkür ederek, hükumetin kendileri için yaptığı icraatların farkında olduklarını ve nereden nereye geldiklerini bildiklerini belirtti.




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