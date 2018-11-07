Milletvekili Ahmet Büyükgümüş GAÜN'lü öğrencilerle buluştu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Akif Gençler Topluluğu tarafından hazırlanan, konuşmacılığını Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'ün yaptığı ''Kariyer Sohbetleri" GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, GAÜN Akif Gençler Topluluğu tarafından düzenlenen Kariyer Sohbetleri programında yaptığı konuşmada, gençlere kendilerini yetiştirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunarak, üniversite sonrası kariyer odaklı düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya ve bu coğrafyada geçirdiği tarihsel süreçlerden dolayı, coğrafyanın tarihsel yükünü hala taşıdığını ve taşımaya devam edeceğini, bu nedenle toplum olarak, sürekli bilimsel teknolojik ve toplumsal olarak değişen süreçlere karşı yeni aksiyonlar geliştirmeliyiz, diyen Büyükgümüş, "Anne babalarınızın yetiştiği dönemleri ve o dönemlerin imkanlarıyla günümüz imkanlarının karşılaştırdığımızda ne kadar farklı olduğunu görürüz. Biz şu anda çok büyük imkanlara ve nimetlere sahibiz. Bu yüzden bu imkan ve nimetleri kullanarak sorumluluklarımızı ve toplum olarak üzerimizde bulunan tarihsel yükü iyi anlamamız gerekir" dedi.

Öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için toplumu iyi anlamaları gerektiğinin altını çizen Büyükgümüş, “Yerli olmak mecburiyetindeyiz. Kendi değerlerimizle ve yaşadığımız toplumun sorunlarıyla buluşarak bunu başarabiliriz. Biz başkalarının işine yarayacak bilgi üretiyoruz. Toplumumuzu ilgilendiren, gelişimize katkı sunan bilgilerin peşinden koşmamız gerekir. Hangi alanda çalışırsanız çalışın, sanat ve edebiyatla olan ilişkinizi geliştirmeniz gerekir. Edebiyat ve tarih, toplumsal dönüşümü, tarihsel yükün ne olduğunu anlatma konusunda, diğer bilimlere göre daha geniş imkanlar sunan bir alandır. Bu alanlar, toplumu anlamak bakımından daha kapsamlı ve gerçekçi veriler sunmaktadır. Toplumu anlatan, Dünya ve Türk klasiklerini bu gözle okumak ve anlamak gerekir” ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş, Gaziantep Üniversitesi yönetimine de sosyal ve kültürel faaliyetlere verdiği katkıdan dolayı teşekkür etti.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ise yaptığı konuşmada öğrencilere seslenerek, “Sosyal olun, aktif olun ama derslerinizi de aksatmayın. Üniversite sıralarında elde edilen bilgi, beceri ve diğer sosyal aktivitelerinizde elde etmiş olduğunuz kazanımların harmanlanmasıyla başarıyı yakalamanın mümkün olacaktır” diyen Prof. Dr. Bedir; “Toplum içerisinde örnek bireyler olmanın en güzel yolu, iyi bir ahlak ile donanmış ve bunu destekleyen bir diğer güzel şey ise aldığınız donanımlı eğitim öğretimdir. Bu eğitim öğretim kurumlarına zorlu sınavlardan geçip seçilerek gelmektesiniz. Bu ise size önemli misyonlar yüklemektedir. Bu nedenle, ailenize ve ülkenize karşı büyük sorumluluklarınızın bilincinde olmak zorundasınız. Bu bilinç ile önce başarılı olmak zorundasınız” şeklinde konuştu.

Üniversiteli Akif Gençler Topluluğu Başkanı Erol Barazi, Gaziantep Üniversitesi'nin eğitim öğretim imkanlarının yeterliliğine vurgu yaparak, iyi bir eğitim öğretim aldıklarını, bu nedenle daha güçlü, daha üretken bir gençliğin yetiştiğini belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Program sonunda GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'e günün anısına hediye takdim etti.