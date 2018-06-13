Milletvekili Ahmet Uzer’den Ramazan Bayramı mesajı

Milletvekili Uzer, lilli ve manevi değerlerin güzelliğinin en derinden hissedildiği, kırgınlık ve küskünlüklerin, kin ve nefretin bir kenara bırakıldığı, coşku ve hasret dolu kucaklaşmaların yaşandığı bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadığını belirtti. Uzer, mesajında, "Hem toplumsal yaşamımızda hem de İslam Alemi olarak bizler için önemli ve kutsal olan bayramlarımız, insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve dirliği sağlayan özel günlerdir. Millet olarak bayramların getirdiği kardeşlik, barış ve huzur ortamının değerini kavrayarak, iyiye ve güzele yönelmeli, hayatımıza hoşgörüyü egemen kılarak, her türlü dargınlık ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak kucaklaşabilmeliyiz. Tüm Müslümanlar, kıymetli milletimiz ve Gaziantepli hemşerilerimiz, gençlerimiz, büyüklerimiz, küçüklerimiz, hürmeti, cömertliği, ikramda bulunmayı, fedakârlığı, paylaşmayı ve başkasının mutluluğu ile mutlu olabilmeyi bu özel günlerde daha bir hissederek yaşamaktadır. Bayram ve bayrama ait geleneklerin canlı tutulması bu açıdan çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

“İki bayram birden yaşayacağız”

Türk milletinin 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyerek iki bayramı birden yaşayacağını vurgulayan Uzer’in mesajında, "Hem Ramazan Bayramı’nın hem de ülkemizde yapılacak seçimlerin heyecanı içerisindeyiz. Eminim ki milletimiz, 16 yıldır büyük fedakarlık ve özveriyle ülkemizin her bir tarafına sayısız hizmetler yapmış AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na önceki seçimlerden de daha yüksek bir oy oranıyla destek vermeye devam edecektir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 24 Haziran’da kazanacağımız zafer, hem içerideki hem de dışarıdaki hainlere vurulacak en ağır darbe olur. İnşallah kazanacağımız bu zaferle de 24 Haziran’da iki bayramı birden yaşarız" denildi.

Uzer’in mesajında, "Bu duygu ve düşüncelerle tüm Müslümanların, aziz milletimizin ve Gaziantepli hemşehrilerimin mübarek Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularla tebrik ediyor, aziz milletimize, İslam Alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerine de yer verdi.