Milletvekili Erdoğan 15 Temmuz sonrasındaki işgal planını anlattı

15 Temmuz darbe girişimi olmadığını, işgal girişimi olduğunu savunan Erdoğan, o gece bir harita ele geçirdiğini belirterek, haritada gösterilen işgal planını ve o gece plan çerçevesinde yaşananları anlattı.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği(ASKON) Gaziantep şubesi tarafından verilen iftar yemeğine katıldı. ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Gaziantep Şubesi Başkanı Alper Tunga Çiftçi ile Gaziantep ve İstanbul’dan dernek üyesi çok sayıda işadamı katıldı. Duaların ardından açılan iftardan sonra konuşan Milletvekili Erdoğan, iş adamlarına Gezi olayları ve 15 temmuz gecesi yaşananların perde arkasını anlattı.

Milletvekili Erdoğan, 24 Haziran seçiminin önemine dikkat çekerek başladığı konuşmasında, "Türkiye’nin bekasının, geleceğinin onaylandığı bir seçim olarak bakacağız. Çünkü normal olarak bir sıkıntı yoktu. Sıkıntı PKK’nın, CIA’nin, ABD’nin, Avrupa’nın ve yerli gavurların gelecek üzerindeki hesaplarında. Yıllarca cılız koalisyonlarla, bu ülkemizi yönettiler. Bir hasta adama 3.5 yıl bu ülkeyi teslim ettiler. 700 milyon dolar için 17 ülke gezdiler. 700 milyon dolar ile biz sadece Gaziantep’e bir şehir hastanesi yapıyoruz. Türkiye’nin tamamı için istenen 700 milyon dolara, sadece Gaziantep’e bir şehir hastanesi yapılıyor. Demek ki Türkiye çok büyüdü, gelişti. Bundan sonraki dönemlerde de milli devlet, güçlü iktidarlar oluşması lazım. Mesele Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ak Parti meselesi değil" dedi.

"Mesele ağaç meselesi değilmiş"

Gezi olaylarının 7-8 ağaç meselesi olarak başladığını hatırlatan Erdoğan, sonraki süreçte ise meselenin ağaç olmadığının görüldüğünü da sözlerine ekledi. Erdoğan, "Hepiniz biliyorsunuz Cumhuriyet tarihinde en çok fidan, ağaç diken hükümet Ak Parti hükümeti. 3.5 milyar ağaç dikildi, gezi olayları döneminde. Sonra bir baktık ki, sosyal medyalara atmışlar. Mesele ağaç meselesi değilmiş" ifadelerini kullandı.

"Almanlar, gezicilere hizmet etmiş oldular"

Gezi olaylarının ardından oluşturulan platformun görüştüğü dönemin başbakan yardımcılarından 4 maddelik talepte bulunduğunu da hatırlatan Erdoğa, bu maddelerin ikincisinde ise havalimanı projesinin iptali olduğunu kaydetti. Son dönemde Türkiye ile ilişkilerinde sıkıntılar yaşanan Almanya ve Avusturya’nın da bu havalimanı nedeniyle karın ağrısı bulunduğunu kaydeden Erdoğan, "meseleyi çözelim istedik. Geziciler platformu diye bir platform kurdular. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve dönemin diğer başbakan yardımcıları ile görüştüler. 4 tane madde getirdiler. 1. talepleri Türkiye’deki otoyolları derhal durdurun. Geziciler, Türkiye’deki otoyolların durdurulmasını istiyorlar. Otoyolların durdurulmasının kime ne faydası var, ayrıca bunun gezicilere ne zararı var. İkinci talepleri ise, üçüncü hava limanı projesini iptal edin. Şu anda dünyanın en büyük havalimanı Almanya’da ki Frankfurt Havalimanı. Almanya bu havaalanını Avusturya ile birlikte ortak işletiyor. Son günlerdeki Avusturya’nın bize düşmanlığının nedeni de bu. Aslında bizim Almanya ile bir sıkıntımız yoktu. Almanya ile de sıkıntımız ekonomik. Onlarda 3. Havaalanından dolayı bize canı sıkkın. Almanya Çünkü Frankfurt havaalanından yılda 8 milyar Euro kar ediyor. Şimdi bu mutlak üstünlük doğrudan Türkiye’ye geçiyor. Türkiye lojistik olarak, Ortadoğu’nun, Balkanlarının Avrupa’nın merkezinde olduğu için Almanya dışarda kalıyor. Bu rakamlar Türkiye’nin hanesine geçiyor. Bir nevi geziciler Almanlara hizmet etmiş oldular" dedi.

Gezicilerin diğer iki talebi

Milletvekili Mehmet Erdoğan, gezicilerin diğer iki talebinin de Kanal İstanbul ve Nükler Santral yapımı ile ilgili olduğunu vurgulayarak, "Üçüncü talepleri ’Kanal İstanbul’u durdurun’ oldu. Kanal İstanbul projesi ile Lozan’da boğazlarda kaybettiğimiz haklarımız var. Birincisi bu proje onları telafi ediyor. İkincisi bu proje ile Türkiye’nin yıllık kasasına girecek rakam 8 milyar olacak. Türkiye yılda 8 milyar kar edecek. Avrupa bunu istemiyor. Çünkü boğazı istediği gibi kullanıyordu. Şimdi paralı bir bölge geliyor ve bu bölgede istihdam olacak, 200 bin kişi istihdam edilecek. 4. istemedikleri de Nükleer santral. Biliyorsunuz Akkuyu’nun temelleri atıldı. Akkuyu faaliyete geçer ise, Türkiye’nin enerjisinin yüzde 17’sini üretecek. Şu an ki mevcut enerjimizin yüzde 17’sini üretecek. Türkiye son 16 yıldır yüzde 4 büyüdüğüne göre, demek ki bizim her 4 yılda bir Akkuyu kadar enerji üreten ya bir santrale ya rüzgar enerjisine ya da güneş enerjisine yada benzeri enerjiye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu

"Erdoğan devrilse İslam Alemi devrilirdi"

İslam Alemi’nde 2 güçlü devlet kaldığını bunlardan birinin Türkiye diğerinin ise İran olduğunu söyleyen milletvekili Erdoğan, "Eğer hakikaten Tayyip Erdoğan’ı devirmeyi başarırsalar, daha önce de başarsaydılar da Türkiye devrildi. Türkiye devrilirse, İslam alemi devrilirdi. İslam dünyasına bakın manda durumuna düşmemiş neredeyse lider kalmadı. Bakın 2 güçlü ülke kaldı biri Şii İran ve Sünni Türkiye" diye konuştu.

"15 temmuz’dan sonraki Türkiye haritası yayınlandı

Milletvekili Erdoğan, 15 Temmuz gecesi yaşananların darbe girişimi olmadığını belirterek, o gecinin bir işgal girişimi olduğunu savundu. CIA’ye bağlı bir starteji kurulu tarafından 15 Temmuz sonraki Türkiye haritasının yayınlandığını belirten Erdoğan, haritada Türkiye’nin bölünmüş bir şekilde yer aldığını ifade etti. Mehmet Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimi falan değildi. 15 Temmuz doğrudan doğruya bir işgal girişimiydi.Bunu biz söylemiyoruz. Amerika’nın CIA’ye bağlı bir strateji kuruluşu var. Bu Stratfor kuruluşu ‘15 Temmuz günü darbe nasılsa gerçekleşti işgal planı uyguluyoruz’ diye haritayı yayınladılar. O haritayı 16 Temmuz günü Stratfordun sayfasından aldım ve kendi twitter hesabımda paylaştım. Bu haritayı Berlin Sanayi Odası, Türk Alman sanayi Odası’nda, Fransa’da Paris’te Meclislerinde bu haritayı dağıttım. Moğalistan Parlamentosu’nda da bu haritayı dağıttı. Bu harita Türkiye haritasıydı altında ise, 15 Temmuz’dan sonraki Türkiye yazıyordu" ifadalerine yer verdi.

İşte haritaya göre Türkiye

Erdoğan, haritaya göre türkiye’nin 15 Temmuz sonrasında alacağı şekli anlatarak, "İstanbul’da metropolitan bir şehir devleti kurmuşlar. Metropolitan şehir devletlerini ise dünyada kardinaller yönetir. Yani adamlar 1453’ü unutmamışlar. Bu hartada tekrar İstanbul’u oraya taşıyıp Ayasofya’yı da dini merkezleri haline getirmek istiyorlar. Bu haritada İki, Doğu ve Güneyoğu’da bir PKK devleti. Üçüncüsü Ağrı’da ve Van bölgesinde bir ermeni devleti. Yine bu haritada Yunanistan’a İzmir’i vermişler. Özellikle Ege’de Alanya ve Fethiye bölgesinde indirilmiş askerler var. Darbeden bir iki gün önce İngiliz Askerleri Güney Kıbrıs’a inmişti. O askerler Ege’de" dedi

İşgal planının hayata geçirilmesi

15 Temmuz Darbe girişiminin hemen ardından yapılacak olan işgal girişimi ile ilgili planı da anlatan Erdoğan, "Bunlar Türkiye’yi bu şekle nasıl getirecekler. Onun da planını yapmışlar. Cerablus DEAŞ’in elindeydi. Hemen yan tarafında PYD vardı, Afrin’e doğru PKK ve PYD vardı. 7 bin PKK ve PYD, sabaha kadar bekledi. Karkamışlılara sorun, çoğu sabaha kadar gördü onları. Öbür tarafta İran sınırında Haşdi Şabi diye Şii milisler, sabaha kadar beklediler. Darbe başarılı olsaydı, hepsi Türkiye’ye giriyordu. Göstermelik olarak, bunlar birbirleri ile çatışacaktı. arkasından, NATO ‘Türkiye benim müttefik’ diyerek, ülkeye girecek Çekiç Gücü içeriye sokacak, Türkiye parçalanacaktı" diye konuştu

Konuşmaların ardından ise iftar programı sona erdi.