Milletvekili Erdoğan Abdulkadir Yüksel’i unutmadı

Ramazan bayramı namazının hemen ardından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine hareket eden Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan Eylül ayı sonunda kaybettiği en yakın arkadaşı olan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Merhum Abdulkadir Yüksel’i mezarı başında ziyaret ederek dualarla andı. Merhum Milletvekili Yüksel’in oğlu Müslüm Yüksel’in de katıldığı mezar ziyaretinde Mehmet Erdoğan yüksel ailesine baş sağlığı dileyerek acılarını paylaştı. Erdoğan resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, “Sen gittin ya, bayram sensiz olmadı. Mekanın cennet olsun kardeşim. Anladım ki kardeşlik sadece kan bağıyla değilmiş. Birecik’teyiz, yanındayız. Rahat uyu Abdulkadir Yüksel” ifadelerini kullandı.