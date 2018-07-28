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28 Temmuz 2018 11:01

Milletvekili Erdoğan Araban’da taziye ziyaretinde

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban ilçesinde taziye ziyaretlerinde bulundu.

Milletvekili Erdoğan Araban’da taziye ziyaretinde

28 Temmuz 2018 11:01


Ziyarete Milletvekili Erdoğan’ın yanı sıra, Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, belediye meclis üyeleri ve AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney katıldı.


Heyet ilçe teşkilatı ile birlikte Emir Haydar mahallesine giderek 19 Temmuz 2018 tarihinde Giresun’un Doğankent ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyon sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Öte yandan Gaziantep’teki bir özel hastanede beyin tümöründen ameliyat olduktan bir süre sonra tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden İzsüren ailesine taziyelerini ilettiler.




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