Milletvekili Erdoğan esnafla buluştu ve müjdeleri sıraladı

Esnafın sorunlarını dinleyen Erdoğan, seçim sonrası uygulanacak yeni projelerle esnafın ekonomik anlamda rahatlatılacağını söyledi.

Milletvekili Mehmet Erdoğan, beraberinde AK Parti’nin en genç Gaziantep milletvekili adaylarından üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Hatice Merve Tatar ile birlikte Gaziantep Meyve ve Sebze Hali, Fıstıkçılar Sitesi, Gaziantep Ticaret ve Endüstri Merkezi (GATEM) ve 25 Aralık Sanayi Sitesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Günün erken saatlerinde esnafla buluşmaya başlayan ve bu ziyaretlerde sevgiyle karşılanan Erdoğan, “Esnafımızın dün olduğu gibi bugün de her zamanda yanındayız. Esnafımız AK Parti’ye güveniyor ve biliyor ki yaparsa AK Parti yapar. Partimize esnafımızın desteği tam” dedi.

Esnafın sorunlarını yakından bildiğini ve bu sorunların takipçisi olduğunu kaydeden Erdoğan, AK Parti’nin seçim beyannamesinde esnaf ile ilgili önemli vaatler olduğunu anımsattı. Erdoğan, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin Türkiye için büyük önem taşıdığını ifade ederek, vatandaşların da bu durumun bilincinde olduğunu bu yüzden de Cumhur İttifakı’nın TBMM’de çok güçlü bir şekilde temsil edileceğine inandığını söyledi.

"AK Parti seçim beyannamesinde esnaf"

Esnafın Gaziantep ekonomisinin bel kemiği olduğunu da vurgulayan Erdoğan, AK Parti’nin seçim beyannamesinde yer alan ve esnafı rahatlatacak vaatlerini sıralayarak, “Emekli olup yeni bir işyeri açan esnafın yasal zorunluluk olarak yatırdığı primlere dair geçmiş yıllara ait borçları tamamen siliniyor. Esnaf, emekli, dar gelirli, yaşlı ve engelli gibi grupların konut gereksiniminin karşılanmasına yönelik sosyal konut projeleri desteklenecek. KOBİ’lerin verimlilik ve üretkenliği artırılacak. Uygulanacak kararlı politikalar ile enflasyon yeniden tek haneye indirilecek. Faizlerin oluşturduğu maliyet baskısını azaltacak tedbirler hayata geçirilecek. Tarımsal desteklerin belirlenmesinde ekonomik, sosyal ve çevresel etkiler dikkate alınacak. Vergi mevzuatında kayıt dışılığa neden olan düzenlemelerden kaçınılacak, kayıtlı ekonomi büyütülecek. Girişimcilik ekosisteminin uluslararası bağlantıları geliştirilecek. KOBİ’lerin finansmanına destek olmaya devam edilecek, kurumsallaşmalarına önem verilecek. Esnaf ve sanatkârın stratejik planını yenilenerek 2018-2023 yıllarını kapsayacak yeni bir strateji belgesi ve eylem planı hazırlanacak” diye konuştu.