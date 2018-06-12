Milletvekili Erdoğan, kadınlarla bir araya geldi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, yoğun seçim çalışmaları kapsamında özel bir hastaneyi gezerek, bölgedeki esnafı ziyaret etti. AK Parti Şahinbey Kadın Kolları toplantısına da katılan Erdoğan, 24 Haziran’da hem Türkiye’nin hem de Gaziantep’in şahlanacağını söyledi. Seçim çalışmalarında gerçekleştirdiği ziyaretlerinde AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, Cumhur İttifakı ve partisi için destek istedi. Gaziantep’in 2002 yılından bugüne kadar tüm seçimler ve halk oylamalarında AK Parti’ye her zaman tam destek verdiğini belirten Erdoğan, "İnanıyorum ki bu seçimde de halkımızın desteği tam olacaktır. Bu sevdayı 24 Haziran’da da göstereceğinizi tüm kalbimle ümit ediyorum" dedi. Düztepe Özel Yaşam Hastanesi ziyaretinde Başhekim Dr. İdris Ertaşkın’la görüşen Erdoğan, servislerde tedavi gören hastaları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Daha sonrasında AK Parti Şahinbey Kadın Kolları toplantısına da katılan Erdoğan, partili kadınlardan seçim gününe kadar yoğun bir tempoyla çalışmalarını isteyerek, "AK Parti olarak güçlü bir vekille parlamentoya girmek istiyoruz. Bu seçim hem ülkemiz hem de başta Filistin olmak üzere zulüm gören tüm Müslüman ülkeler için önemli. Çünkü bazı kendini bilmez ülkeler tarafından Türkiye üzerine bir takım oyunlar oynanmaktadır. Buna fırsat vermemek için 24 Haziran çok önemli. Çok yoğun bir çalışmamız var, sabah erken saatlerde başlayıp gece yarılarına kadar süren bir seçim çalışması yapıyoruz ama bundan şikayetçi değiliz çünkü insanımıza dokundukça, ülkemizin, Gaziantep’in önceliklerini onlara anlattıkça, 24 Haziran seçiminin önemine değindikçe çok daha duygularının, bakışlarının, ilgilerinin ve karşılıklarının farklı olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

Erdoğan, mümkün olduğu kadar herkese ulaşmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını götürmeye, 24 Haziran’da yapmak istedikleri değişikliği anlatmaya ve destek istemeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.