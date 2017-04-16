Milletvekili Erdoğan oyunu kullandı

16 Mart’tan bu yana Gaziantep’te yoğun şekilde referanduma yönelik çalışmalar yürüten Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, kampanya döneminin tamamlanmasının ardından bu sabah Ali Süzer İşitme Engelliler Ortaokulu’na oy kullanmaya gitti.

Okulda vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Mehmet Erdoğan, sandık görevlileri ile tek tek tokalaştıktan sonra, tercih pusulasını aldı ve kabinde oyunu kullandı. Tercih pusulasının bulunduğu mühürlü oy zarfını 1333 nolu sandığa atan Erdoğan, sonucun ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

Okuldaki diğer sandıkları da dolaşan ve vatandaşlarla sohbet eden milletvekili Erdoğan, kampanya döneminin sona erdiğini ve bundan sonra son sözü milletin söyleyecek olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin kuruluşundan itibaren yaptığı referandumların yarısının Ak Parti iktidarı döneminde yapıldığını anlatan Mehmet Erdoğan, "Kampanya döneminde Türkiye’de herkes özgürce, ’evet’ veya ’hayır’ konusunda kendi çalışmasını yaptı. Bu sürecin neticesine geldik ve artık son sözü milletimiz söyleyecek. İstiklal ve istikbal mücadelesi olarak gördüğümüz süreçte halkımızın istikrar için tercih yapacağına inanıyoruz. Sonucun ülkemize kalkınma ve istikrar getirileceğini ümit ediyorum. Ben sandıklar açıldığında kaybedenlerin bazı Avrupa ülkeleri ve terör örgütleri olacağına, ancak kazananın muhakkak surette milletimiz olacağına inanıyorum" diye konuştu.