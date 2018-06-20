Milletvekili Erdoğan seçim gezilerini sürdürüyor

Ama şimdi ciddi bir yol ayrımındayız. Bu nedenle bu seçim tüm seçimlerden önemli" dedi.

Milletvekili Mehmet Erdoğan, 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında Milli Birlik Cemiyeti Gaziantep Şubesi’ni ziyaret etti. Milli Birlik Cemiyeti Başkanı Mehmet Abdulkadir Katmerci ve yönetim kurulu üyelerinden bilgi alan Erdoğan, birliğin çalışmalarından övgü ile bahsetti. Kendisinin de gençliğinde yani 44 yıl önce Milli Birlik Cemiyeti ile aynı çizgide bir başka cemiyetin 18 yaşında kurucu başkanı olduğunu belirterek, “O gün çıktığımız yolculuk hala devam ediyor. Çünkü sahip olduğumuz milli hasletler, milli duygular ve Kızıl Elma ülküsü bizibizim bu yolda devam etmemizi sağlıyor. Hiç bir duygu, düşünce, meta ve anlayış da bunun önüne geçemiyor. Çünkü burada bir millet, bayrak, devlet ve vatan sevgisi var. Mazlum milletlere sahip çıkma duygusu var. Yaşınız kaç olursa olsun bu sevgiyle hep genç ve dinamik kalıyorsunuz, hiç bir yorgunluk da hissetmiyorsunuz. Bu duygu ve hasletler bizleri ayakta tutuyor. İlim, edebiyat ve dava adamları yaşları kaç olursa olsun hep 18 yaşında olurlar. Dava adamlarında yaşlılık olmaz. Çünkü beyinleri sürekli zindedir” diye konuştu

Seçimin önemi

24 Haziran seçimlerinin de önemine değinen Erdoğan, “Sizlerden 24 Haziran’da isteğimiz ve talebimiz oylarınıza sahip çıkın, sandıklarınıza sahip çıkın. AK Parti olarak ülkemize, devletimize, milletimize çok önemli hizmetler yaptık ve 24 Haziran’dan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Allahın izniyle, sizlerin de desteği ile güçlü duruşunuz ile Cumhur İttifakı seçimden zaferle çıkacaktır. Türkiye’de her seçim çok önemli. Ama şimdi ciddi bir yol ayrımındayız. Bu nedenle bu seçim tüm seçimlerden önemli, Değişecek olan sistemle Türkiye’nin önü açılmış olacak ve yeni bir dönem başlayacak. Bu dönem her anlanda Türkiye’nin yükseldiği bir dönem olacak” diye konuştu.

Milli Birlik Cemiyeti Başkanı Mehmet Abdulkadir Katmerci de ziyaretinden dolayı Erdoğan’a teşekkür ederek, 15 Temmuz ihanetinden sonra tüm gerçeklerin gün yüzüne çıktığını ve Türk halkının tüm gerçekleri gördüğünü, birlik ve beraberlik içerisinde davranmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.