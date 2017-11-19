Milletvekili Erdoğan Şehitkamil’deki hizmetleri yerinde inceledi

Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapılan hizmetlerin takdire şayan olduğu dile getiren Milletvekili Erdoğan, Fadıloğlu’na hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Erdoğan, Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte Onatkutlar Mahallesi’ndeki Basra Pazar Yerinin altında bulunan Şehitkamil Belediyesi hizmet birimlerini gezdi. Burada, gıda bankası, merhaba bebek birimi, sosyal işler birimi, bay-bayan taziye evi, soğuk hava deposu ve çadır birimini inceleyen Milletvekili Erdoğan, hizmetler hakkında Fadıloğlu’ndan bilgi aldı. Erdoğan, hizmetlerin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

“Halkımıza en güzel hizmetin verildiğini yerinde müşahede ettim“

Şehitkamil Belediyesinin hizmet birimlerinin niteliğine dikkat çeken AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte Şehitkamil Belediyesi bünyesinde bulunan sosyal hizmetlerle ilgili alanları gezdik. Tabi gerek Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerek taziye evleri için ve gerek diğer hizmetler için yapılan çalışmalar gerçekten çok güzel olmuş. Yine farklı bölgelere göre temizlik araçları, çöp konteynırlarının yer altına alınması çok güzel çalışmalar olmuş. Bunun yanı sıra hem dar gelirli ailelerimiz için kurulan Gıda Bankası hem yeni doğan bebekler için yapılan Merhaba Bebek projesi hem de taziye çadırlarıyla Şehitkamil halkımıza en güzel hizmetin verildiğini yerinde müşahede ettim. Bu konuda Şehitkamil Belediyemizi kutluyorum. Yapılan bu çalışmalarla Gaziantep her geçen gün güzelleşiyor. Gerçekten çok güzel çalışmalar var ve bu çalışmaların artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Rıdvan Fadıloğlu’nun şahsında kendisine ve ekibine milletim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.