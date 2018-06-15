Milletvekili Erdoğan Yıldız’a destek için Suruç’a gitti

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Gaziantep 3. Sıra milletvekili adayı Mehmet Erdoğan PKK/HDP saldırısıyla kardeşini kaybeden Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın acısını paylaşmak için Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine gitti. Yıldız’a taziyelerini ileten Erdoğan, olayla ilgili de bilgi aldı.

Milletvekili Erdoğan resmi sosyal medya hesabından duyurudğu ziyaret ile ilgili "Suruç’tayız. Birlik Beraberliğe ihtiyacımız olan bu mübarek günde PKK/HDP saldırısıyla sarsılan İlçemizde ve Milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız’ın Yanındayız. Bu ülkenin ekmeğini yiyip kim ihanet ediyorsa Cuma hürmetine kahru perişan eyle. Allahım” paylaşımında bulundu.