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13 Temmuz 2018 19:10

Milletvekili Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı

13 Temmuz 2018 19:10


Milletvekili Erdoğan mesajında Türk tarihinin en alçak ihanet girişimlerinden biri olduğunu ifade etti. Erdoğan mesajında, "15-16 Temmuz gecesi Türkiye için hem bir utanç hem de bir gurur gecesi oldu. Bir utanç gecesiydi zira Türk milletinin şerefli ordusunun saflarında gizlenmiş birtakım hainler, bağımsızlık mücadelemizin sembolü, millet iradesinin tecelligahı Gazi Meclisimizi bombalamış, ülkemizin çeşitli yerlerinde sivil yurttaşlarımızın üzerine mermi ve bomba yağdırmış, Polis Özel Harekata karşı vahşi bir katliamı gözlerini kırpmadan gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanına karşı suikast girişiminde bulunulmuştur. O utanç gecesi aynı zamanda bir gurur gecesiydi, hadisenin bir darbe girişimi olduğunu anlayan yurttaşlar sokağa çıkmış, tankların önünde durmuş ve ihanet planına meydan okumuştu. Polisimizin ve ordumuzun büyük kısmı bu hain girişimin akamete uğraması için elinden geleni yapmış, ertesi sabaha ulaşıldığında onları rezillikleri ve müptezellikleri ile teşhir ederek hain girişimi bastırmışlardır. Hain darbe girişimine karşı toplumun tüm kesimlerinin verdiği ortak demokratik tepki ve mücadelenin öneminin altını çizerken, Darbe girişimini gerçekleştirenleri ve destek verenleri bir kez daha lanetliyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde onurluca karşı direnişte bulunan ve vatan uğruna yaşamını yitiren Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, Gazilerimize sağlıklar ve esenlikler dilerim” ifadelerini kullandı.




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