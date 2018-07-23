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23 Temmuz 2018 18:19

Milletvekili Erdoğan’dan Basın Bayramı mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Erdoğan’dan Basın Bayramı mesajı

23 Temmuz 2018 18:19


Erdoğan, ”Kamuoyunun haber alma özgürlüğünü yaşamasında önemli bir araç olan yazılı ve görsel medya halkla yönetim birimleri arasında bir köprü görevi kurarak yaşanan sorunların ve aksaklıkların giderilmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Ülkemizin kültürel ve ekonomik gelişmesinin yanı sıra kalkınmasına da önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın, tarafsız şekilde, sorumluluk bilinci ve özveriyle yerine getirdikleri görevlerini, bir taraftan haberleşme özgürlüğünü sağlarken bir taraftan da kamuoyu oluşturulması ve bilgilendirilmesi gibi ulvi bir görevi de yerine getirmektedir. Hem Ulusal hem de Yerel basınımız bu görevleri yaparken bin bir zorlukla yayın yapmaya çalışmaktadır. Demokrasiye, birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getiren yerel ve yaygın tüm basın kuruluşlarına ve mensuplarına bu vesileyle şükranlarımı sunuyor, tüm basın kuruluşlarının ve gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, görevlerinde kolaylık ve başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.




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