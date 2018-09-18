Milletvekili Erdoğan'dan Gaziler Haftası mesajı

Erdoğan mesajında, "Şehitlik ve gazilik vatan sevgisini, milli ve manevi değerlerini her şeyden üstün tutan Türk milleti için ulaşılabilecek en yüce makamlardır. Onlar emsalsiz özverileriyle, milletimize malolmuşlardır. Şehitlerinin ve gazilerinin kıymetini bilmeyen milletlerin geleceği de olmaz. Türk milleti şehitlerini, gazilerini ve onların ailelerini hiçbir zaman unutmamıştır ve gönlünde daima özel bir yere koymuştur” ifadelerini kullandı. Gazilik mertebesine ulaşanların gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ecdadımız gibi, vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız gurur kaynağımızdır. Devletimiz, gazilerimize en iyi imkanların sunulmasına büyük önem vermektedir. Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi ve kahramanlıkları ile her zaman gurur kaynağımız olan gazilerimizi minnet ve saygı ile anıyorum. Şehitlerimizle, ebediyete intikal etmiş olan gazilerimize Allah'tan rahmet, kutsal vazifelerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan ve hayatta olan gazilerimize Cenab-ı Allah'tan uzun ömürler diliyorum” ifadelerine yer verdi.